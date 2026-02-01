Италия поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, но есть "но"
Италия поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, но есть "но"

Источник:  Corriere della Sera

Шеф итальянской дипломатии Антонио Таяни впервые отреагировал на идею по ускоренному вступлению Украины в Европейский союз. Он официально подтвердил, что поддерживает эту инициативу.

Главные тезисы

  • Глава МИД Италии выразил готовность помогать Украине в процессе присоединения к Европейскому союзу.
  • Однако он считает, что страна должна пройти определенный путь, прежде чем это произойдет.

По словам главы МИД Италии, его страна поддерживает членство Украины в ЕС.

Тем не менее, он добавил, что первыми членами блока должны стать именно Балканские страны.

Мы поддерживаем вступление Украины, но сначала Балканы, с которыми мы имеем обязательства, и которые для нас являются приоритетом. 3 марта в Риме мы будем принимать встречу "Друзей Балкан". 1 апреля мы будем в Белграде с немецким министром Вадефулем, чтобы продемонстрировать внимание Сербии.

Антонио Таяни

Глава МИД Италии

На этом фоне дипломат пообещал, что официальный Рим поможет Украине вступить в ЕС.

Он также добавил, что Киев "должен пройти определенный путь", прежде чем стать членом блока.

Что важно понимать, недавно в Еврокомиссии официально подтвердили, что вступление Украины в ЕС в 2027 году — желание не только президента Владимира Зеленского, но и многих государств-членов.

