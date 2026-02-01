Италия поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, но есть "но"

Шеф итальянской дипломатии Антонио Таяни впервые отреагировал на идею по ускоренному вступлению Украины в Европейский союз. Он официально подтвердил, что поддерживает эту инициативу.
Главные тезисы
- Глава МИД Италии выразил готовность помогать Украине в процессе присоединения к Европейскому союзу.
- Однако он считает, что страна должна пройти определенный путь, прежде чем это произойдет.
Италия хочет видеть Украину в ЕС
По словам главы МИД Италии, его страна поддерживает членство Украины в ЕС.
Тем не менее, он добавил, что первыми членами блока должны стать именно Балканские страны.
На этом фоне дипломат пообещал, что официальный Рим поможет Украине вступить в ЕС.
Он также добавил, что Киев "должен пройти определенный путь", прежде чем стать членом блока.
Что важно понимать, недавно в Еврокомиссии официально подтвердили, что вступление Украины в ЕС в 2027 году — желание не только президента Владимира Зеленского, но и многих государств-членов.
