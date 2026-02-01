Италия поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, но есть "но"

Шеф итальянской дипломатии Антонио Таяни впервые отреагировал на идею по ускоренному вступлению Украины в Европейский союз. Он официально подтвердил, что поддерживает эту инициативу.

Италия хочет видеть Украину в ЕС

По словам главы МИД Италии, его страна поддерживает членство Украины в ЕС.

Тем не менее, он добавил, что первыми членами блока должны стать именно Балканские страны.

Мы поддерживаем вступление Украины, но сначала Балканы, с которыми мы имеем обязательства, и которые для нас являются приоритетом. 3 марта в Риме мы будем принимать встречу "Друзей Балкан". 1 апреля мы будем в Белграде с немецким министром Вадефулем, чтобы продемонстрировать внимание Сербии. Антонио Таяни Глава МИД Италии

На этом фоне дипломат пообещал, что официальный Рим поможет Украине вступить в ЕС.

Он также добавил, что Киев "должен пройти определенный путь", прежде чем стать членом блока.