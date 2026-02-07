Трамп выбрал новый дедлайн для мирного соглашения между Украиной и РФ
Трамп выбрал новый дедлайн для мирного соглашения между Украиной и РФ

Трамп снова форсирует события в мирном процессе
Источник:  Reuters

Американский лидер Дональд Трамп и его команда склоняют украинские и российские власти к подписанию мирного соглашения в марте 2026 года, а также проведению выборов в Украине в мае.

Главные тезисы

  • Между Киевом и Москвой есть нерешенные вопросы, усложняющие подписание мирного соглашения.
  • Рамочный подход предполагает вынесение соглашения на референдум для украинских избирателей.

Трамп снова форсирует события в мирном процессе

По словам анонимных источников, подписание мирного соглашения в марте 2026 года обсуждалось на одном из раундов мирных переговоров.

Все стороны понимают, что это очень амбициозная цель, которую будет сложно реализовать.

Ни для кого не секрет, что Киев и Москва до сих пор не могут прийти к согласию по нескольким ключевым вопросам, прежде всего, это контроль над некоторыми оккупированными украинскими территориями и гарантиями безопасности для Украины.

Согласно рамочному подходу, который обсуждают американские и украинские переговорщики, любое соглашение будет вынесено на референдум для украинских избирателей, которые будут одновременно голосовать и на общенациональных выборах.

Команда Трампа всячески склоняет украинские власти к тому, чтобы это реализовали как можно скорее.

На этом фоне Зеленский требует прекращения огня на весь период избирательной кампании для защиты целостности референдума.

В Киеве не могут игнорировать тот факт, что Путин часто нарушал договоренности о прекращении боевых действий.

