Трамп выбрал новый дедлайн для мирного соглашения между Украиной и РФ

Американский лидер Дональд Трамп и его команда склоняют украинские и российские власти к подписанию мирного соглашения в марте 2026 года, а также проведению выборов в Украине в мае.
Главные тезисы
- Между Киевом и Москвой есть нерешенные вопросы, усложняющие подписание мирного соглашения.
- Рамочный подход предполагает вынесение соглашения на референдум для украинских избирателей.
Трамп снова форсирует события в мирном процессе
По словам анонимных источников, подписание мирного соглашения в марте 2026 года обсуждалось на одном из раундов мирных переговоров.
Все стороны понимают, что это очень амбициозная цель, которую будет сложно реализовать.
Ни для кого не секрет, что Киев и Москва до сих пор не могут прийти к согласию по нескольким ключевым вопросам, прежде всего, это контроль над некоторыми оккупированными украинскими территориями и гарантиями безопасности для Украины.
Команда Трампа всячески склоняет украинские власти к тому, чтобы это реализовали как можно скорее.
На этом фоне Зеленский требует прекращения огня на весь период избирательной кампании для защиты целостности референдума.
В Киеве не могут игнорировать тот факт, что Путин часто нарушал договоренности о прекращении боевых действий.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-