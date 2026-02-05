Польша готова передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на дроны
Польша готова передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на дроны

Польша готова передать Украине свои МиГ-29 в обмен на украинские дроны. В то же время Варшава будет учитывать приоритеты Украины: для Киева сейчас важнее ракеты к системам ПВО.

  • Польша готова передать Украине истребители МиГ-29 в обмен на украинские дроны.
  • Варшава учитывает приоритеты Украины, включая необходимость ракет к системам ПВО.

Туск в Киеве пообещал обмен польских МиГ-29 на украинские дроны

Об этом во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским 5 февраля в Киеве заявил глава польского правительства Дональд Туск.

Эти МиГи находятся в состоянии готовности к передаче. Мы оба с Президентом Зеленским говорили о том, что будем действовать гибко в зависимости от потребностей. Мы будем менять определенные договоренности, ведь хотим действовать действительно адекватно, то есть согласно актуальным потребностям. Я знаю, что Украина нуждается в различных формах противовоздушной обороны, прежде определенных типов боеприпасов, ракет.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Он добавил, что в ходе переговоров речь шла о взаимном обмене. И Украина готова к такому обмену.

Речь идет об украинских беспилотниках, поскольку мы хотим строить в Польше эффективную систему противодействия дронам. Наши дроновые возможности и сотрудничество с Украиной являются для нас приоритетом.

Польский премьер отметил: Президент Зеленский обратил внимание на то, что на сегодняшний день для Украины более насущными, чем самолеты МиГ-29, есть другие срочные поставки, касающиеся безопасности украинского неба.

Я стараюсь всегда быть серьезным и честным. Поэтому сегодня я не отвечу на вопрос, поставленный Президентом Зеленским, относительно того, могли ли вместо МиГов рассматриваться другие типы техники. Но я немедленно возвращаюсь в Польшу и уже завтра буду говорить с министром национальной обороны и с нашими генералами и не позже понедельника сообщу Президенту Зеленскому, что возможно.

