Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на дрони — Туск

Польща готова передати Україні свої МіГ-29 в обмін на українські дрони. Водночас Варшава враховуватиме пріоритети України: для Києва зараз важливішими є ракети до систем ППО.
Головні тези:
- Польща готова передати МіГ-29 українським дронам, враховуючи потреби України у ракетах для систем ППО.
- Глава польського уряду Дональд Туск заявив про гнучкий підхід до обміну техніки і важливість спільної дії відповідно до актуальних потреб.
Туск у Києві пообіцяв обмін польських МіГ-29 на українські дрони
Про це під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським 5 лютого в Києві заявив глава польського уряду Дональд Туск.
Він додав, що під час переговорів йшлося про взаємний обмін. І Україна готова до такого обміну.
Польський прем’єр зауважив: Президент Зеленський звернув увагу на те, що на сьогодні для України більш нагальними, ніж літаки МіГ-29, є інші термінові постачання, що стосуються безпеки українського неба.
Я намагаюся завжди бути серйозним і чесним. Тому сьогодні я не відповім на запитання, поставлене Президентом Зеленським, щодо того, чи могли б замість МіГів розглядатися інші типи техніки. Але я негайно повертаюся до Польщі і вже завтра говоритиму з міністром національної оборони та з нашими генералами і не пізніше понеділка повідомлю Президента Зеленському, що є можливим.
