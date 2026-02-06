Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29 в обмін на дрони — Туск

Польща готова передати Україні свої МіГ-29 в обмін на українські дрони. Водночас Варшава враховуватиме пріоритети України: для Києва зараз важливішими є ракети до систем ППО.

Туск у Києві пообіцяв обмін польських МіГ-29 на українські дрони

Про це під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським 5 лютого в Києві заявив глава польського уряду Дональд Туск.

Ці МіГи перебувають у стані готовності до передачі. Ми обоє з Президентом Зеленським говорили про те, що діятимемо гнучко, залежно від потреб. Ми будемо змінювати певні домовленості, адже хочемо діяти справді адекватно, тобто згідно з актуальними потребами. Я знаю, що Україна потребує різних форм протиповітряної оборони, передусім певних типів боєприпасів, ракет. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Він додав, що під час переговорів йшлося про взаємний обмін. І Україна готова до такого обміну.

Йдеться про українські безпілотники, оскільки ми хочемо будувати в Польщі ефективну систему протидії дронам. Наші дронові спроможності та співпраця з Україною є для нас пріоритетом.

Польський прем’єр зауважив: Президент Зеленський звернув увагу на те, що на сьогодні для України більш нагальними, ніж літаки МіГ-29, є інші термінові постачання, що стосуються безпеки українського неба.