"Це Росія відхилила мирний план США, а не Україна". Туск відреагував на заяву Трампа
"Це Росія відхилила мирний план США, а не Україна". Туск відреагував на заяву Трампа

Туск
Джерело:  Укрінформ

Саме Росія відхилила мирний план США, а не Україна, і всі про це знають. Єдиним рішенням у цьому випадку має бути посилення тиску на РФ.

Головні тези:

  • Росія відмовилася від мирного плану, розробленого США, замість того, щоб завершити вторгнення в Україну.
  • Відповідно до Дональда Туска, необхідно збільшити тиск на Росію як відповідь на подальші ракетні обстріли українських міст.

Туск відреагував на заяву Трампа щодо Зеленського та мирного плану

Про це в мережі X написав глава польського уряду Дональд Туск, реагуючи на слова президента США Дональда Трампа про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну, але на заваді стоїть стримана позиція України.

Саме Росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Президент України Володимир Зеленський. Єдиною відповіддю Росії були подальші ракетні обстріли українських міст. Ось чому єдиним рішенням є посилення тиску на Росію. І ви всі це знаєте.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

Раніше в інтерв’ю Reuters Трамп висловив припущення, що Путін нібито готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну, тоді як Президент Володимир Зеленський ставиться більш стримано до укладення угоди.

