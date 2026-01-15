"Це Росія відхилила мирний план США, а не Україна". Туск відреагував на заяву Трампа

Саме Росія відхилила мирний план США, а не Україна, і всі про це знають. Єдиним рішенням у цьому випадку має бути посилення тиску на РФ.
Головні тези:
- Росія відмовилася від мирного плану, розробленого США, замість того, щоб завершити вторгнення в Україну.
- Відповідно до Дональда Туска, необхідно збільшити тиск на Росію як відповідь на подальші ракетні обстріли українських міст.
Туск відреагував на заяву Трампа щодо Зеленського та мирного плану
Про це в мережі X написав глава польського уряду Дональд Туск, реагуючи на слова президента США Дональда Трампа про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну, але на заваді стоїть стримана позиція України.
It is Russia who rejected the peace plan prepared by the US, not @ZelenskyyUa. The only Russian response were further missile attacks on Ukrainian cities. This is why the only solution is to strengthen pressure on Russia. And you all know it.— Donald Tusk (@donaldtusk) January 15, 2026
Раніше в інтерв’ю Reuters Трамп висловив припущення, що Путін нібито готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну, тоді як Президент Володимир Зеленський ставиться більш стримано до укладення угоди.
