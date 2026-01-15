У Путіна "співають" в унісон з Трампом щодо Зеленського і мирного процесу
У Путіна "співають" в унісон з Трампом щодо Зеленського і мирного процесу

Пєсков
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков цинічно заявив, що Росія націлена на мир, а Зеленський нібито гальмує процес переговорів. Таку саму думку раніше висловив президент США Дональд Трамп.

Головні тези:

  • Прессекретар Путіна звинуватив Зеленського в гальмуванні переговорів, подібно до висловлення президента США.
  • Кремль висловлює недовіру у Зеленського та закликає його взяти на себе більшу відповідальність за мирний процес.

Пєсков цинічно звинуватив Зеленського у гальмуванні мирних переговорів

Кремль, за словами Пєскова, погоджується з позицією Трампа, що саме Зеленський гальмує мирний процес;

Ситуація для київського режиму погіршується щодня, коридор для ухвалення рішень звужується. Зеленському настав час взяти на себе відповідальність за прийняття рішень, що сприяють світові, але він цього не робить, — нахабно зазначив Пєсков.

Також Пєсков заявив, що не підтверджує, ніби РФ згодна на розміщення миротворців в Україні за участю там військових КНР та країн глобального Півдня.

Ще одіозний топчиновник РФ повідомив, що Росія вважає актуальним та необхідним продовження діалогу зі США по Україні, канали спілкування працюють.

Москва вважає важливим викласти американцям свої погляди на обговорення, що йдуть з українського питання.

