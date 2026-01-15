У Путіна "співають" в унісон з Трампом щодо Зеленського і мирного процесу

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков цинічно заявив, що Росія націлена на мир, а Зеленський нібито гальмує процес переговорів. Таку саму думку раніше висловив президент США Дональд Трамп.

Пєсков цинічно звинуватив Зеленського у гальмуванні мирних переговорів

Кремль, за словами Пєскова, погоджується з позицією Трампа, що саме Зеленський гальмує мирний процес;

Ситуація для київського режиму погіршується щодня, коридор для ухвалення рішень звужується. Зеленському настав час взяти на себе відповідальність за прийняття рішень, що сприяють світові, але він цього не робить, — нахабно зазначив Пєсков.

Також Пєсков заявив, що не підтверджує, ніби РФ згодна на розміщення миротворців в Україні за участю там військових КНР та країн глобального Півдня.

Ще одіозний топчиновник РФ повідомив, що Росія вважає актуальним та необхідним продовження діалогу зі США по Україні, канали спілкування працюють.