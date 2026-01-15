Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков цинічно заявив, що Росія націлена на мир, а Зеленський нібито гальмує процес переговорів. Таку саму думку раніше висловив президент США Дональд Трамп.
Головні тези:
- Прессекретар Путіна звинуватив Зеленського в гальмуванні переговорів, подібно до висловлення президента США.
- Кремль висловлює недовіру у Зеленського та закликає його взяти на себе більшу відповідальність за мирний процес.
Пєсков цинічно звинуватив Зеленського у гальмуванні мирних переговорів
Кремль, за словами Пєскова, погоджується з позицією Трампа, що саме Зеленський гальмує мирний процес;
Ситуація для київського режиму погіршується щодня, коридор для ухвалення рішень звужується. Зеленському настав час взяти на себе відповідальність за прийняття рішень, що сприяють світові, але він цього не робить, — нахабно зазначив Пєсков.
Також Пєсков заявив, що не підтверджує, ніби РФ згодна на розміщення миротворців в Україні за участю там військових КНР та країн глобального Півдня.
Ще одіозний топчиновник РФ повідомив, що Росія вважає актуальним та необхідним продовження діалогу зі США по Україні, канали спілкування працюють.
