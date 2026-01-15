Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что Россия нацелена на мир, а Зеленский якобы тормозит процесс переговоров. Такое же мнение ранее высказал президент США Дональд Трамп.
Главные тезисы
- Путин и Трамп высказали обвинения в адрес Зеленского будто бы за медлительность в мирном процессе.
- Кремль и Белый дом поддерживают позицию о необходимости ускорения переговоров и принятии ответственности за мир в Украине.
Песков цинично обвинил Зеленского в торможении мирных переговоров
Кремль, по словам Пескова, согласен с позицией Трампа, что именно Зеленский тормозит мирный процесс;
Ситуация для киевского режима ежедневно ухудшается, коридор для принятия решений сужается. Зеленскому пора взять на себя ответственность за принятие решений, способствующих миру, но он этого не делает, — нагло отметил Песков.
Также Песков заявил, что не подтверждает, что РФ согласна на размещение миротворцев в Украине с участием там военных КНР и стран глобального Юга.
Еще одиозный топ-чиновник РФ сообщил, что Россия считает актуальным и необходимым продолжение диалога с США по Украине, каналы общения работают.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-