У Путина "поют" в унисон с Трампом насчет Зеленского и мирного процесса
У Путина "поют" в унисон с Трампом насчет Зеленского и мирного процесса

Источник:  online.ua

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что Россия нацелена на мир, а Зеленский якобы тормозит процесс переговоров. Такое же мнение ранее высказал президент США Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • Путин и Трамп высказали обвинения в адрес Зеленского будто бы за медлительность в мирном процессе.
  • Кремль и Белый дом поддерживают позицию о необходимости ускорения переговоров и принятии ответственности за мир в Украине.

Песков цинично обвинил Зеленского в торможении мирных переговоров

Кремль, по словам Пескова, согласен с позицией Трампа, что именно Зеленский тормозит мирный процесс;

Ситуация для киевского режима ежедневно ухудшается, коридор для принятия решений сужается. Зеленскому пора взять на себя ответственность за принятие решений, способствующих миру, но он этого не делает, — нагло отметил Песков.

Также Песков заявил, что не подтверждает, что РФ согласна на размещение миротворцев в Украине с участием там военных КНР и стран глобального Юга.

Еще одиозный топ-чиновник РФ сообщил, что Россия считает актуальным и необходимым продолжение диалога с США по Украине, каналы общения работают.

Москва считает важным изложить американцам свои взгляды на идущие по украинскому вопросу обсуждения.

