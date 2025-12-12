Пресссекретарь нелегитимного президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает перемирие в Украине и якобы стремится к "полноценному миру".

Песков цинично заявил о стремлении России к миру в Украине

По словам Пескова, Россия выступает против перемирия на фронте и рассматривает якобы только вариант "полноценного мира".

Пресссекретарь президента РФ утверждает, что временное прекращение огня якобы только "затянет ситуацию" и "введет всех в заблуждение".

По словам Пескова, заявления украинских властей о возможном референдуме по вопросу территорий могут быть "попыткой создать предпосылки для паузы на фронте", на что Москва "не согласится".

Мы хотим работать именно на мир, а не на перемирие. Перемирие — это передышка, очередной обман, очередная затяжка, это запудривание мозгов. Нужен мир, — заявил представитель Кремля. Поделиться

Комментарии Пескова прозвучали на фоне дискуссий о возможных дипломатических инициативах и западных предложениях по путям урегулирования войны в Украине.