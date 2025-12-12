Пресссекретарь нелегитимного президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает перемирие в Украине и якобы стремится к "полноценному миру".
Главные тезисы
- Песков лживо заявил о стремлении РФ к миру в Украине, отвергая перемирие как неэффективное решение.
- Высказывания Пескова вызвали обсуждения и возмущение в сообществе, подвергая сомнению дипломатические усилия по урегулированию конфликта.
Песков цинично заявил о стремлении России к миру в Украине
По словам Пескова, Россия выступает против перемирия на фронте и рассматривает якобы только вариант "полноценного мира".
Пресссекретарь президента РФ утверждает, что временное прекращение огня якобы только "затянет ситуацию" и "введет всех в заблуждение".
По словам Пескова, заявления украинских властей о возможном референдуме по вопросу территорий могут быть "попыткой создать предпосылки для паузы на фронте", на что Москва "не согласится".
Комментарии Пескова прозвучали на фоне дискуссий о возможных дипломатических инициативах и западных предложениях по путям урегулирования войны в Украине.
