Песков лживо заявил о стремлении РФ работать над достижением долгосрочного мира в Украине
Мир
Песков лживо заявил о стремлении РФ работать над достижением долгосрочного мира в Украине

Песков
Читати українською
Источник:  online.ua

Пресссекретарь нелегитимного президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия отвергает перемирие в Украине и якобы стремится к "полноценному миру".

Главные тезисы

  • Песков лживо заявил о стремлении РФ к миру в Украине, отвергая перемирие как неэффективное решение.
  • Высказывания Пескова вызвали обсуждения и возмущение в сообществе, подвергая сомнению дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Песков цинично заявил о стремлении России к миру в Украине

По словам Пескова, Россия выступает против перемирия на фронте и рассматривает якобы только вариант "полноценного мира".

Пресссекретарь президента РФ утверждает, что временное прекращение огня якобы только "затянет ситуацию" и "введет всех в заблуждение".

По словам Пескова, заявления украинских властей о возможном референдуме по вопросу территорий могут быть "попыткой создать предпосылки для паузы на фронте", на что Москва "не согласится".

Мы хотим работать именно на мир, а не на перемирие. Перемирие — это передышка, очередной обман, очередная затяжка, это запудривание мозгов. Нужен мир, — заявил представитель Кремля.

Комментарии Пескова прозвучали на фоне дискуссий о возможных дипломатических инициативах и западных предложениях по путям урегулирования войны в Украине.

