Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что увеличение военных бюджетов в ряде стран Европы "ведет к перенапряжению экономики".
Главные тезисы
- Увеличение военных бюджетов в странах Европы по мнению Дмитрия Пескова может создать напряженную обстановку и привести к военному конфликту.
- Пресс-секретарь Путина считает, что промилитаристские настроения в Европе усиливают напряженность в международных отношениях.
- Дмитрий Песков предупреждает, что увеличение военных расходов в Европейском Союзе может принести больше вреда, чем пользы в долгосрочной перспективе.
У Путина обвиняют Европу в подготовке войны против РФ
Пресссекретарь нелегитимного президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сходится во мнении с президентом Сербии Александром Вучичем, что в европейских странах преобладают "промилитаристские настроения". По его словам, Европа готовится к войне против России. Слова Пескова цитируют росСМИ.
Песков также отреагировал на увеличение военных бюджетов в ряде стран Европы. По его словам, такой подход принесет Европейскому Союзу больше вреда, чем пользы.
Это ведет к перенапряжению экономики и будет иметь в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия.
Также Песков заявил, что Москва якобы "всегда понимала, что такая опасность существует". По его словам, все меры по обеспечению интересов России были приняты заблаговременно.
