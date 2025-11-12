Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что увеличение военных бюджетов в ряде стран Европы "ведет к перенапряжению экономики".

У Путина обвиняют Европу в подготовке войны против РФ

Пресссекретарь нелегитимного президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва сходится во мнении с президентом Сербии Александром Вучичем, что в европейских странах преобладают "промилитаристские настроения". По его словам, Европа готовится к войне против России. Слова Пескова цитируют росСМИ.

Наше видение совпадает. Действительно, так очень сильны промилитаристские настроения у европейских стран, — сказал он в интервью российскому пропагандисту Александру Юнашеву. Поделиться

Песков также отреагировал на увеличение военных бюджетов в ряде стран Европы. По его словам, такой подход принесет Европейскому Союзу больше вреда, чем пользы.

Это ведет к перенапряжению экономики и будет иметь в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия.

Также Песков заявил, что Москва якобы "всегда понимала, что такая опасность существует". По его словам, все меры по обеспечению интересов России были приняты заблаговременно.