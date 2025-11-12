Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що збільшення військових бюджетів у низці країн Європи "веде до перенапруження економіки".
Головні тези:
- Пєсков обвинувачує країни Європи в підготовці до війни проти Росії через збільшення військових бюджетів.
- За словами прессекретаря Путіна, європейські країни мають промілітаристські настрої, що сприяє напруженню відносин.
- Пєсков вважає, що збільшення військових витрат принесе Європейському Союзу більше шкоди, ніж користі у перспективі.
У Путіна звинувачують Європу у підготовці війни проти РФ
Прессекретар нелегітимного президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва сходиться на думці з президентом Сербії Александром Вучичем, що в європейських країнах переважають "промілітаристські настрої". За його словами, Європа готується до війни проти Росії. Слова Пєскова цитують росЗМІ.
Пєсков також відреагував на збільшення військових бюджетів у низці країн Європи. За його словами, такий підхід принесе Європейському Союзу більше шкоди, ніж користі.
Це веде до перенапруження економіки і матиме потім у середньостроковій перспективі важчі наслідки.
Також Пєсков заявив, що Москва нібито "завжди розуміла, що така небезпека існує". За його словами, всі заходи для забезпечення інтересів Росії було вжито завчасно.
