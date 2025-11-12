Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що збільшення військових бюджетів у низці країн Європи "веде до перенапруження економіки".

У Путіна звинувачують Європу у підготовці війни проти РФ

Прессекретар нелегітимного президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва сходиться на думці з президентом Сербії Александром Вучичем, що в європейських країнах переважають "промілітаристські настрої". За його словами, Європа готується до війни проти Росії. Слова Пєскова цитують росЗМІ.

Наше бачення збігається. Дійсно, такі дуже сильні промілітаристські настрої у європейських країн, — сказав він в інтерв'ю російському пропагандисту Олександру Юнашеву. Поширити

Пєсков також відреагував на збільшення військових бюджетів у низці країн Європи. За його словами, такий підхід принесе Європейському Союзу більше шкоди, ніж користі.

Це веде до перенапруження економіки і матиме потім у середньостроковій перспективі важчі наслідки.

Також Пєсков заявив, що Москва нібито "завжди розуміла, що така небезпека існує". За його словами, всі заходи для забезпечення інтересів Росії було вжито завчасно.