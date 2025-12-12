Прессекретар нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія відкидає перемир’я в Україні і нібито прагне "повноцінного миру".

Пєсков цинічно заявив про прагнення Росією миру в Україні

За словами Пєскова, Росія виступає проти перемир’я на фронті і розглядає нібито лише варіант "повноцінного миру".

Прессекретар президента РФ стверджує, що тимчасове припинення вогню нібито лише "затягне ситуацію" та "введе всіх в оману".

За словами Пєскова, заяви української влади про можливий референдум щодо питання територій можуть бути "спробою створити передумови для паузи на фронті", на що Москва "не погодиться".

Ми хочемо працювати саме на мир, а не на перемир’я. Перемир’я — це передишка, черговий обман, чергове затягування, це запудрювання мізків. Потрібен мир, — заявив представник Кремля. Поширити

Коментарі Пєскова прозвучали на тлі дискусій про можливі дипломатичні ініціативи та західні пропозиції щодо шляхів врегулювання війни в Україні.