Прессекретар нелегітимного президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія відкидає перемир’я в Україні і нібито прагне "повноцінного миру".
Головні тези:
- Прессекретар Пєсков цинічно заявив, що Росія відкидає перемир'я в Україні та прагне повноцінного миру.
- Російська сторона вважає перемир'я лише передишкою і затягуванням, виступаючи проти тимчасового припинення вогню на фронті.
- Заяви Пєскова в контексті дипломатичних ініціатив та заходів шляхом урегулювання конфлікту в Україні викликали обурення та обговорення спільнотою.
Пєсков цинічно заявив про прагнення Росією миру в Україні
За словами Пєскова, Росія виступає проти перемир’я на фронті і розглядає нібито лише варіант "повноцінного миру".
Прессекретар президента РФ стверджує, що тимчасове припинення вогню нібито лише "затягне ситуацію" та "введе всіх в оману".
За словами Пєскова, заяви української влади про можливий референдум щодо питання територій можуть бути "спробою створити передумови для паузи на фронті", на що Москва "не погодиться".
Коментарі Пєскова прозвучали на тлі дискусій про можливі дипломатичні ініціативи та західні пропозиції щодо шляхів врегулювання війни в Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-