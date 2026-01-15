"Это Россия отвергла мирный план США, а не Украина". Туск отреагировал на заявление Трампа
"Это Россия отвергла мирный план США, а не Украина". Туск отреагировал на заявление Трампа

Туск
Источник:  Укринформ

Именно Россия отклонила мирный план США, а не Украину, и все об этом знают. Единственным решением в этом случае должно быть усиление давления на РФ.

  • Россия отвергла мирный план США, а не Украина, подготовленный для завершения вторжения в Украину.
  • Дональд Туск подчеркнул необходимость усиления давления на Россию в ответ на ракетные обстрелы украинских городов.
  • Заявление Трампа о готовности Путина завершить вторжение возмутило Туска, который указал на реальность происходящего.

Об этом в сети X написал глава польского правительства Дональд Туск, реагируя на слова президента США Дональда Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов завершить почти четырехлетнее вторжение в Украину, но помешает сдержанная позиция Украины.

Именно Россия отклонила мирный план, подготовленный США, а не Президентом Украины Владимиром Зеленским. Единственным ответом России были последующие ракетные обстрелы украинских городов. Вот почему единственным решением является усиление давления на Россию. И вы все это знаете.

Ранее в интервью Reuters Трамп высказал предположение, что Путин якобы готов завершить почти четырехлетнее вторжение в Украину, тогда как Президент Владимир Зеленский относится сдержаннее к заключению соглашения.

