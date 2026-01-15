"Это Россия отвергла мирный план США, а не Украина". Туск отреагировал на заявление Трампа

Именно Россия отклонила мирный план США, а не Украину, и все об этом знают. Единственным решением в этом случае должно быть усиление давления на РФ.
Главные тезисы
- Россия отвергла мирный план США, а не Украина, подготовленный для завершения вторжения в Украину.
- Дональд Туск подчеркнул необходимость усиления давления на Россию в ответ на ракетные обстрелы украинских городов.
- Заявление Трампа о готовности Путина завершить вторжение возмутило Туска, который указал на реальность происходящего.
Туск отреагировал на заявление Трампа по поводу Зеленского и мирного плана
Об этом в сети X написал глава польского правительства Дональд Туск, реагируя на слова президента США Дональда Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов завершить почти четырехлетнее вторжение в Украину, но помешает сдержанная позиция Украины.
It is Russia who rejected the peace plan prepared by the US, not @ZelenskyyUa. The only Russian response were further missile attacks on Ukrainian cities. This is why the only solution is to strengthen pressure on Russia. And you all know it.— Donald Tusk (@donaldtusk) January 15, 2026
Ранее в интервью Reuters Трамп высказал предположение, что Путин якобы готов завершить почти четырехлетнее вторжение в Украину, тогда как Президент Владимир Зеленский относится сдержаннее к заключению соглашения.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-