"Это Россия отвергла мирный план США, а не Украина". Туск отреагировал на заявление Трампа

Именно Россия отклонила мирный план США, а не Украину, и все об этом знают. Единственным решением в этом случае должно быть усиление давления на РФ.

Туск отреагировал на заявление Трампа по поводу Зеленского и мирного плана

Об этом в сети X написал глава польского правительства Дональд Туск, реагируя на слова президента США Дональда Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов завершить почти четырехлетнее вторжение в Украину, но помешает сдержанная позиция Украины.

Именно Россия отклонила мирный план, подготовленный США, а не Президентом Украины Владимиром Зеленским. Единственным ответом России были последующие ракетные обстрелы украинских городов. Вот почему единственным решением является усиление давления на Россию. И вы все это знаете. Дональд Туск Премьер-министр Польши

It is Russia who rejected the peace plan prepared by the US, not @ZelenskyyUa. The only Russian response were further missile attacks on Ukrainian cities. This is why the only solution is to strengthen pressure on Russia. And you all know it. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 15, 2026

Ранее в интервью Reuters Трамп высказал предположение, что Путин якобы готов завершить почти четырехлетнее вторжение в Украину, тогда как Президент Владимир Зеленский относится сдержаннее к заключению соглашения.