Росія не повинна диктувати умови миру — Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що до завершення мирних переговорів у війні РФ проти України ще далеко, але не можна дозволити Росії диктувати умови миру.
Головні тези:
- Дональд Туск підкреслює, що успішність останніх розмов про участь США в гарантіях безпеки для України є важливим кроком у напрямку миру та стабільності в регіоні.
- За словами Туска, західні країни і Україна втратять у конфронтації з Росією, якщо дозволять їй диктувати умови миру та розділити об'єднаний фронт.
До кінця мирних перемовин ще далеко — Туск
Туск вважає успіхом останніх розмов заява США про участь в гарантіях безпеки для України.
Po nocnych rozmowach z liderami państw europejskich pewne jest jedno: Zachód i Ukraina przegrają tę konfrontację, jeśli Rosja zdoła nas podzielić i podyktować warunki pokoju. Sukcesem jest deklaracja udziału USA w gwarancjach bezpieczeństwa. Ale do finału rozmów wciąż daleko.— Donald Tusk (@donaldtusk) December 29, 2025
28 грудня Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.
