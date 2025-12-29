Росія не повинна диктувати умови миру — Туск
Росія не повинна диктувати умови миру — Туск

Дональд Туск
Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що до завершення мирних переговорів у війні РФ проти України ще далеко, але не можна дозволити Росії диктувати умови миру.

Головні тези:

  • Дональд Туск підкреслює, що успішність останніх розмов про участь США в гарантіях безпеки для України є важливим кроком у напрямку миру та стабільності в регіоні.
  • За словами Туска, західні країни і Україна втратять у конфронтації з Росією, якщо дозволять їй диктувати умови миру та розділити об'єднаний фронт.

До кінця мирних перемовин ще далеко — Туск

Туск вважає успіхом останніх розмов заява США про участь в гарантіях безпеки для України.

Після нічних переговорів з лідерами європейських країн одне є певним: Захід і Україна програють цю конфронтацію, якщо Росія зможе нас розділити і диктувати умови миру. Успіхом є заява про участь США в гарантіях безпеки. Але до завершення переговорів ще далеко.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі 

28 грудня Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.

