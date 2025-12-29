Россия не должна диктовать условия мира — Туск
Россия не должна диктовать условия мира — Туск

Дональд Туск
Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что до завершения мирных переговоров в войне РФ против Украины еще далеко, но нельзя разрешить России диктовать условия мира.

Главные тезисы

  • Дональд Туск подчеркивает важность не допускать диктата со стороны России в мирных переговорах.
  • Согласно Туску, успехом является участие США в гарантиях безопасности для Украины.

До конца мирных переговоров еще далеко — Туск

Туск считает успехом последних разговоров заявление США об участии в гарантиях безопасности Украины.

После ночных переговоров с лидерами европейских стран одно определенно: Запад и Украина проиграют эту конфронтацию, если Россия сможет нас разделить и диктовать условия мира. Успехом является заявление об участии США в гарантиях безопасности. Но до завершения переговоров еще далековато.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

28 декабря Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит по телефону Путину после разговора.

