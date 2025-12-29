Россия не должна диктовать условия мира — Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что до завершения мирных переговоров в войне РФ против Украины еще далеко, но нельзя разрешить России диктовать условия мира.
Главные тезисы
- Дональд Туск подчеркивает важность не допускать диктата со стороны России в мирных переговорах.
- Согласно Туску, успехом является участие США в гарантиях безопасности для Украины.
До конца мирных переговоров еще далеко — Туск
Туск считает успехом последних разговоров заявление США об участии в гарантиях безопасности Украины.
Po nocnych rozmowach z liderami państw europejskich pewne jest jedno: Zachód i Ukraina przegrają tę konfrontację, jeśli Rosja zdoła nas podzielić i podyktować warunki pokoju. Sukcesem jest deklaracja udziału USA w gwarancjach bezpieczeństwa. Ale do finału rozmów wciąż daleko.— Donald Tusk (@donaldtusk) December 29, 2025
28 декабря Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит по телефону Путину после разговора.
