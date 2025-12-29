Россия не должна диктовать условия мира — Туск

После ночных переговоров с лидерами европейских стран одно определенно: Запад и Украина проиграют эту конфронтацию, если Россия сможет нас разделить и диктовать условия мира. Успехом является заявление об участии США в гарантиях безопасности. Но до завершения переговоров еще далековато.