Россия пытается уничтожить основу энергосети Украины

Утром 7 февраля первый вице-премьер-министр и министра энергетики Денис Шмыгаль официально подтвердил, что ночью российские оккупанты совершили очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины.

Шмыгаль назвал главную цель россиян во время новой атаки

По словам министра, в минувшую ночь враг активно бил по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ.

Что важно понимать, речь идет об основе энергосети Украины.

Денис Шмагаль также официально подтвердил, что были удары по генерации, в частности, по Бурштынской и Добротворской ТЭС.

Блоки АЭС были разгружены персоналом. На сегодняшний день по всей территории Украины применено 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — специальные графики аварийных отключений. Денис Шмигаль Вице-премьер-министр и министра энергетики Украины

Чиновник обратил внимание на то, что по состоянию на утро вражеская атака до сих пор не закончилась.

Энергетики обещают начать ремонтные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.