Россия пытается уничтожить основу энергосети Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Россия пытается уничтожить основу энергосети Украины

Денис Шмыгаль
Шмыгаль назвал главную цель россиян во время новой атаки
Read in English
Читати українською

Утром 7 февраля первый вице-премьер-министр и министра энергетики Денис Шмыгаль официально подтвердил, что ночью российские оккупанты совершили очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины.

Главные тезисы

  • Под ударом врага оказались разные регионы Украины.
  • Ночью россияне ударили по Бурштынской и Добротворской ТЭС.

Шмыгаль назвал главную цель россиян во время новой атаки

По словам министра, в минувшую ночь враг активно бил по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ.

Что важно понимать, речь идет об основе энергосети Украины.

Денис Шмагаль также официально подтвердил, что были удары по генерации, в частности, по Бурштынской и Добротворской ТЭС.

Блоки АЭС были разгружены персоналом. На сегодняшний день по всей территории Украины применено 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — специальные графики аварийных отключений.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Вице-премьер-министр и министра энергетики Украины

Чиновник обратил внимание на то, что по состоянию на утро вражеская атака до сих пор не закончилась.

Энергетики обещают начать ремонтные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Диспетчером "Укрэнерго" активирован запрос на аварийную помощь от Польши. Спасибо за стойкость и героизм наших военных и энергетиков.

