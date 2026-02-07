Россия пытается уничтожить основу энергосети Украины

Утром 7 февраля первый вице-премьер-министр и министра энергетики Денис Шмыгаль официально подтвердил, что ночью российские оккупанты совершили очередную массированную атаку на энергетические объекты Украины.
Главные тезисы
- Под ударом врага оказались разные регионы Украины.
- Ночью россияне ударили по Бурштынской и Добротворской ТЭС.
Шмыгаль назвал главную цель россиян во время новой атаки
По словам министра, в минувшую ночь враг активно бил по подстанциям и воздушным линиям 750 кВ и 330 кВ.
Что важно понимать, речь идет об основе энергосети Украины.
Денис Шмагаль также официально подтвердил, что были удары по генерации, в частности, по Бурштынской и Добротворской ТЭС.
Чиновник обратил внимание на то, что по состоянию на утро вражеская атака до сих пор не закончилась.
Энергетики обещают начать ремонтные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.
