Сили оборони уразили пункт управління БпЛА армії РФ

Вранці 7 лютого Генеральний штаб ЗСУ повідомив про нові успіхни українських війська на фронті та поза його межами. Так, протягом 6 січня захисники встигли ліквідувати 730 російських загарбників та влучно атакувати ворожий пункт управління БпЛА.
Головні тези:
- Розпочалася 1445-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- 6 лютого на фронті відбулося 153 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 7 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 245 290 (+730) осіб;
танків — 11 650 (+2) од;
бойових броньованих машин — 24 009 (+2) од;
артилерійських систем — 37 036 (+22) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 127 081 (+1 161) од;
автомобільна техніка та автоцистерни — 77 379 (+68) од.
спеціальна техніка — 4 064 (+1) од.
Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 87 авіаційних ударів, скинув 247 керованих авіабомб.
Крім того, застосував 6649 дронів-камікадзе та здійснив 3215 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 75 — із реактивних систем залпового вогню.
