Сили оборони уразили пункт управління БпЛА армії РФ
Сили оборони уразили пункт управління БпЛА армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Вранці 7 лютого Генеральний штаб ЗСУ повідомив про нові успіхни українських війська на фронті та поза його межами. Так, протягом 6 січня захисники встигли ліквідувати 730 російських загарбників та влучно атакувати ворожий пункт управління БпЛА.

Головні тези:

  • Розпочалася 1445-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • 6 лютого на фронті відбулося 153 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 7 лютого 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 245 290 (+730) осіб;

  • танків — 11 650 (+2) од;

  • бойових броньованих машин — 24 009 (+2) од;

  • артилерійських систем — 37 036 (+22) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 127 081 (+1 161) од;

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 77 379 (+68) од.

  • спеціальна техніка — 4 064 (+1) од.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 7 ракет, 87 авіаційних ударів, скинув 247 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 6649 дронів-камікадзе та здійснив 3215 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 75 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Покровське, Великомихайлівка, Самійлівка, Воскресенка, Гуляйпільське, Воздвижівка, Кам’янка, Залізне, Щербаки та Барвінівка.

