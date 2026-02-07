Силы обороны поразили пункт управления БПЛА армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны поразили пункт управления БПЛА армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Утром 7 февраля Генеральный штаб ВСУ сообщил о новых успехах украинских войск на фронте и за его пределами. Так, в течение 6 января защитники успели ликвидировать 730 российских захватчиков и атаковать вражеский пункт управления БПЛА.

Главные тезисы

  • Начались 1445-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • 6 февраля на фронте произошло 153 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 7 февраля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 245 290 (+730) человек;

  • танков — 11 650 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 009 (+2) ед;

  • артиллерийских систем — 37 036 (+22) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 127 081 (+1 161) ед;

  • автомобильная техника и автоцистерны — 77 379 (+68) ед.

  • специальная техника — 4 064 (+1) ед.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив 7 ракет, 87 авиационных ударов, сбросил 247 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 6649 дронов-камикадзе и осуществил 3215 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 75 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Покровское, Великомихайловка, Самойловка, Воскресенка, Гуляйпольское, Воздвижовка, Каменка, Железное, Щербаки и Барвиновка.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Новая массированная атака России на Украину — какие регионы оказались под ударом
Воздушные Силы ВСУ
Россия снова терроризировала почти всю Украину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп выбрал новый дедлайн для мирного соглашения между Украиной и РФ
Трамп снова форсирует события в мирном процессе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия пытается уничтожить основу энергосети Украины
Денис Шмыгаль
Шмыгаль назвал главную цель россиян во время новой атаки

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?