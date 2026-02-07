Силы обороны поразили пункт управления БПЛА армии РФ

Утром 7 февраля Генеральный штаб ВСУ сообщил о новых успехах украинских войск на фронте и за его пределами. Так, в течение 6 января защитники успели ликвидировать 730 российских захватчиков и атаковать вражеский пункт управления БПЛА.
Главные тезисы
- Начались 1445-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- 6 февраля на фронте произошло 153 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 7 февраля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 245 290 (+730) человек;
танков — 11 650 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 24 009 (+2) ед;
артиллерийских систем — 37 036 (+22) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 127 081 (+1 161) ед;
автомобильная техника и автоцистерны — 77 379 (+68) ед.
специальная техника — 4 064 (+1) ед.
Вчера противник нанес один ракетный удар, применив 7 ракет, 87 авиационных ударов, сбросил 247 управляемых авиабомб.
Кроме того, применил 6649 дронов-камикадзе и осуществил 3215 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 75 из реактивных систем залпового огня.
