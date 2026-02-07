"Може дещо статися". Трамп заінтригував заявою щодо України

Американський лідер Дональд Трамп почав стверджувати, що між Україною і Росією проходять "дуже хороші переговори". Ба більше, він натякнув на певні важливі події у найближчому майбутньому.
Головні тези:
- Трамп добивається підписання мирної угоди уже в березні 2026 року.
- Однак це малоймовірно, адже Київ та Москва досі не можуть домовитися.
Трамп оцінив хід перемовин між Україною та РФ
З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив на борту свого літака, відповідаючи на запитання журналістів.
На цьому тлі він натякнув, що завдяки мирним переговорам "може дещо статися".
Однак американський лідер не захотів розкривати, що саме він має на увазі.
Згідно з даними інформаційної агенції Reuters, команда Дональда Трампа продовжує форсувати події у мирному процесі.
Насамперед офіційний Вашингтон хоче добитися від Києва та Москви підписання мирної угоди щодо завершення війни уже в березні 2026 року.
Ба більше, Штати вимагають, щоб Україна провела президентські вибори у травні.
За словами журналістів, на переговорах продовжують залишатися невирішеними два ключові питання — щодо Донецької області та ЗАЕС.
