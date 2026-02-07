Федоров отбросил армию РФ в темные века — Украина может переломить ход войны

Издание The Telegraph проанализировало ситуацию на фронте и пришло к выводу, что решение главы Минобороны Украины Михаила Федорова заблокировать для российских захватчиков доступ к терминалам Starlink фактически отбросило армию РФ в "темные века", а значит, ВСУ получили новый шанс на победу.
Главные тезисы
- России придется вернуться к использованию устаревших технологий.
- Этот процесс займет у нее определенное время, которым может воспользоваться Украина.
Блокировка Starlink стала сверхмощным ударом по армии РФ
Журналисты обращают внимание на то, что после отключения спутникового интернет-соединения Starlink для россиян на фронте почти 90 процентов вражеских подразделений потеряли связь.
Российские военкоры даже не скрывают, что из-за блокировки терминалов Starlink фактически на всех участках фронта командование войсками происходит с большими проблемами — это "связь в хаосе".
Что важно понимать, российский контрабандные устройства больше не будут функционировать на поле боя.
Таким образом, Украина получила существенное преимущество на поле боя на ближайшие недели, или, возможно, месяцы.
Да, у врага есть альтернативы, однако ему понадобится время, чтобы перейти на них.
