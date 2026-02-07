Федоров отбросил армию РФ в темные века — Украина может переломить ход войны

Издание The Telegraph проанализировало ситуацию на фронте и пришло к выводу, что решение главы Минобороны Украины Михаила Федорова заблокировать для российских захватчиков доступ к терминалам Starlink фактически отбросило армию РФ в "темные века", а значит, ВСУ получили новый шанс на победу.

Блокировка Starlink стала сверхмощным ударом по армии РФ

Журналисты обращают внимание на то, что после отключения спутникового интернет-соединения Starlink для россиян на фронте почти 90 процентов вражеских подразделений потеряли связь.

Российские военкоры даже не скрывают, что из-за блокировки терминалов Starlink фактически на всех участках фронта командование войсками происходит с большими проблемами — это "связь в хаосе".

Украина заключила с Илоном Маском и компанией SpaceX соглашение, согласно которому на территории страны могли продолжать работать только терминалы Starlink, зарегистрированные в Киеве. Также было введено ограничение скорости в 75 км/ч, что означает, что любые устройства, установленные на быстроходном оружии, будут выведены из строя. Поделиться

Что важно понимать, российский контрабандные устройства больше не будут функционировать на поле боя.

Таким образом, Украина получила существенное преимущество на поле боя на ближайшие недели, или, возможно, месяцы.

Да, у врага есть альтернативы, однако ему понадобится время, чтобы перейти на них.