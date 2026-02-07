Федоров відкинув армію РФ у темні віки — Україна може переломити хід війни
Федоров відкинув армію РФ у темні віки — Україна може переломити хід війни

Федоров
Джерело:  The Telegraph

Видання The Telegraph проаналізувало ситуацію на фронті та дійшло висновку, що рішення глава Міноборони України Михайла Федорова заблокувати для російських загарбників доступ до терміналів Starlink фактично відкинуло армію РФ у “темні віки”, а це означає, що ЗСУ отримали новий шанс на перемогу.

Головні тези:

  • Росії доведеться повернутися до використання застарілих технологій.
  • Цей процес забере в неї певний час, яким і може скористатися Україна.

Блокування Starlink стало надпотужним ударом по армії РФ

Журналісти звертають увагу на те, що після після відключення супутникового інтернет-з'єднання Starlink для росіян на фронті майже 90 відсотків ворожих підрозділів втратили зв'язок.

Російські воєнкори навіть не приховують, що через блокування терміналів Starlink фактично на всіх ділянках фронту командування військами відбувається з велики проблемами — це "зв'язок у хаосі".

Україна уклала з Ілоном Маском і компанією SpaceX угоду, згідно з якою на території країни могли продовжувати працювати тільки термінали Starlink, зареєстровані в Києві. Також було введено обмеження швидкості в 75 км/год, що означає, що будь-які пристрої, встановлені на швидкохідній зброї, будуть виведені з ладу.

Що важливо розуміти, контрабандні пристрої, які активно застосовуються на полі бою, більше не будуть функціонувати.

Таким чином Україна отримала суттєву перевагу на полі бою на найближчі тижні, або й, можливо, місяці.

Так, у ворога є альтернативи, однак йому знадобиться час, щоб перейти на них.

