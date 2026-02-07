Федоров відкинув армію РФ у темні віки — Україна може переломити хід війни

Видання The Telegraph проаналізувало ситуацію на фронті та дійшло висновку, що рішення глава Міноборони України Михайла Федорова заблокувати для російських загарбників доступ до терміналів Starlink фактично відкинуло армію РФ у “темні віки”, а це означає, що ЗСУ отримали новий шанс на перемогу.
Головні тези:
- Росії доведеться повернутися до використання застарілих технологій.
- Цей процес забере в неї певний час, яким і може скористатися Україна.
Блокування Starlink стало надпотужним ударом по армії РФ
Журналісти звертають увагу на те, що після після відключення супутникового інтернет-з'єднання Starlink для росіян на фронті майже 90 відсотків ворожих підрозділів втратили зв'язок.
Російські воєнкори навіть не приховують, що через блокування терміналів Starlink фактично на всіх ділянках фронту командування військами відбувається з велики проблемами — це "зв'язок у хаосі".
Що важливо розуміти, контрабандні пристрої, які активно застосовуються на полі бою, більше не будуть функціонувати.
Таким чином Україна отримала суттєву перевагу на полі бою на найближчі тижні, або й, можливо, місяці.
Так, у ворога є альтернативи, однак йому знадобиться час, щоб перейти на них.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-