Когда может завершиться война РФ против Украины — Зеленский раскрыл сроки

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что команда американского лидера Дональда Трампа предлагает Киеву и Москве окончательно завершить войну к лету 2026 года.

Зеленский раскрыл новый план США

Глава государства рассказал журналистам о результатах трехсторонней встречи делегаций Украины, США и РФ в Абу-Даби.

По его словам, уже через неделю могут состояться новые трехсторонние переговоры.

Америка предложила впервые двум переговорным группам — Украине и России — встретиться в Соединенных Штатах Америки, наверное, в Майами, через неделю. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил украинский лидер, его команда подтвердила свое участие в запланированном раунде мирных переговоров.

Что касается вопроса возвращения пленных украинских воинов, то над ним продолжают активно работать.

Обмены продолжатся, команды будут работать над этим, — подтвердил Владимир Зеленский. Поделиться

Глава государства также добавил, что команда Трампа выступила с новым предложением по энергетическому перемирию.

Однако по состоянию на сегодняшний день Россия не спешит на него соглашаться.