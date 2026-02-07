Когда может завершиться война РФ против Украины — Зеленский раскрыл сроки
Зеленский раскрыл новый план США
Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что команда американского лидера Дональда Трампа предлагает Киеву и Москве окончательно завершить войну к лету 2026 года.

Главные тезисы

  • По информации главы государства Владимира Зеленского, американская команда предлагает завершить войну между Украиной и Россией к лету 2026 года.
  • Украина не собирается отказываться от контроля над свободной частью Донецкой области, придерживаясь принципа 'Стоим, где стоим'.
  • Представители США предложили устроить новые трехсторонние переговоры и предложили встречу в Майами через неделю для Украины и России.
  • Продолжается работа над вопросом возвращения пленных украинских воинов, о чем заявил сам Зеленский.
  • Предложение американской команды о завершении войны к началу лета поддерживается, но Россия не высказывает согласие на энергетическое перемирие на данный момент.

Зеленский раскрыл новый план США

Глава государства рассказал журналистам о результатах трехсторонней встречи делегаций Украины, США и РФ в Абу-Даби.

По его словам, уже через неделю могут состояться новые трехсторонние переговоры.

Америка предложила впервые двум переговорным группам — Украине и России — встретиться в Соединенных Штатах Америки, наверное, в Майами, через неделю.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил украинский лидер, его команда подтвердила свое участие в запланированном раунде мирных переговоров.

Что касается вопроса возвращения пленных украинских воинов, то над ним продолжают активно работать.

Обмены продолжатся, команды будут работать над этим, — подтвердил Владимир Зеленский.

Глава государства также добавил, что команда Трампа выступила с новым предложением по энергетическому перемирию.

Однако по состоянию на сегодняшний день Россия не спешит на него соглашаться.

Американцы предлагают сторонам завершить войну к началу этого лета, и, вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику, — подчеркнул Зеленский.

