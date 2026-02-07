Когда может завершиться война РФ против Украины — Зеленский раскрыл сроки

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что команда американского лидера Дональда Трампа предлагает Киеву и Москве окончательно завершить войну к лету 2026 года.
Главные тезисы
- По информации главы государства Владимира Зеленского, американская команда предлагает завершить войну между Украиной и Россией к лету 2026 года.
- Украина не собирается отказываться от контроля над свободной частью Донецкой области, придерживаясь принципа 'Стоим, где стоим'.
- Представители США предложили устроить новые трехсторонние переговоры и предложили встречу в Майами через неделю для Украины и России.
- Продолжается работа над вопросом возвращения пленных украинских воинов, о чем заявил сам Зеленский.
- Предложение американской команды о завершении войны к началу лета поддерживается, но Россия не высказывает согласие на энергетическое перемирие на данный момент.
Зеленский раскрыл новый план США
Глава государства рассказал журналистам о результатах трехсторонней встречи делегаций Украины, США и РФ в Абу-Даби.
По его словам, уже через неделю могут состояться новые трехсторонние переговоры.
Как отметил украинский лидер, его команда подтвердила свое участие в запланированном раунде мирных переговоров.
Что касается вопроса возвращения пленных украинских воинов, то над ним продолжают активно работать.
Глава государства также добавил, что команда Трампа выступила с новым предложением по энергетическому перемирию.
Однако по состоянию на сегодняшний день Россия не спешит на него соглашаться.
