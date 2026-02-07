"Думає про паузу". Зеленський дізнався про серйозні проблеми Путіна
"Думає про паузу". Зеленський дізнався про серйозні проблеми Путіна

Путін
Read in English
Джерело:  УНІАН

Згідно з даними українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін наразі стикнувся з багатька викликами у війні проти України. Глава Кремля замислюються і про паузу в бойових діях, і про оголошення загальної мобілізації — йому потрібно зробити непростий вибір.

Головні тези:

  • Українська розвідка вказує на дефіцит Росії у розмірі понад 100 мільярдів доларів.
  • Фіксується зниження виплат військовим у країні-агресорці.

Зеленський розповів про ситуацію в Росії

Глава держави підтвердив, що у Кремля почалися серйозні проблеми, які стосуються фінансування війни — грошей уже не так багато, як було раніше.

Як відомо Центробанк РФ визнає дефіцит у понад 80 мільярдів доларів, однак наспраді все навіть гірше, ніж це демонструє офіційна Москва.

Українська розвідка стверджує, що йдеться про більше 100 мільярдів, тому що частину росіяни перенесли на 2026 рік.

Це те, що я бачив в аналітиці нашої розвідки. І це говорить про те, що реальний дефіцит у них був більше 100 мільярдів на 2025-й рік. Це важко? Дуже. Тому я думаю, що їм потрібна пауза. Думаю, що Путін думає про паузу.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Станом на сьогодні українська розвідка не фіксує скорочення кількості підписання контрактів, однак фіксується зниження виплат військовим в Росії.

Якщо Путін все ж наважиться на загальну мобілізацію, то для нього це буде незворотній процес.

Федоров відкинув армію РФ у темні віки — Україна може переломити хід війни
Федоров
Коли може завершитися війна РФ проти України — Зеленський розкрив терміни
Зеленський розкрив новий план США
ГУР

