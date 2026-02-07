"Думає про паузу". Зеленський дізнався про серйозні проблеми Путіна

Згідно з даними українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін наразі стикнувся з багатька викликами у війні проти України. Глава Кремля замислюються і про паузу в бойових діях, і про оголошення загальної мобілізації — йому потрібно зробити непростий вибір.
Головні тези:
- Українська розвідка вказує на дефіцит Росії у розмірі понад 100 мільярдів доларів.
- Фіксується зниження виплат військовим у країні-агресорці.
Зеленський розповів про ситуацію в Росії
Глава держави підтвердив, що у Кремля почалися серйозні проблеми, які стосуються фінансування війни — грошей уже не так багато, як було раніше.
Українська розвідка стверджує, що йдеться про більше 100 мільярдів, тому що частину росіяни перенесли на 2026 рік.
Станом на сьогодні українська розвідка не фіксує скорочення кількості підписання контрактів, однак фіксується зниження виплат військовим в Росії.
Якщо Путін все ж наважиться на загальну мобілізацію, то для нього це буде незворотній процес.
