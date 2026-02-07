"Думає про паузу". Зеленський дізнався про серйозні проблеми Путіна

Згідно з даними українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін наразі стикнувся з багатька викликами у війні проти України. Глава Кремля замислюються і про паузу в бойових діях, і про оголошення загальної мобілізації — йому потрібно зробити непростий вибір.

Зеленський розповів про ситуацію в Росії

Глава держави підтвердив, що у Кремля почалися серйозні проблеми, які стосуються фінансування війни — грошей уже не так багато, як було раніше.

Як відомо Центробанк РФ визнає дефіцит у понад 80 мільярдів доларів, однак наспраді все навіть гірше, ніж це демонструє офіційна Москва. Поширити

Українська розвідка стверджує, що йдеться про більше 100 мільярдів, тому що частину росіяни перенесли на 2026 рік.

Це те, що я бачив в аналітиці нашої розвідки. І це говорить про те, що реальний дефіцит у них був більше 100 мільярдів на 2025-й рік. Це важко? Дуже. Тому я думаю, що їм потрібна пауза. Думаю, що Путін думає про паузу. Володимир Зеленський Президент України

Станом на сьогодні українська розвідка не фіксує скорочення кількості підписання контрактів, однак фіксується зниження виплат військовим в Росії.

Якщо Путін все ж наважиться на загальну мобілізацію, то для нього це буде незворотній процес.