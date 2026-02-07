"Думает о паузе". Зеленский узнал о серьезных проблемах Путина
"Думает о паузе". Зеленский узнал о серьезных проблемах Путина

Путин
Источник:  УНИАН

Согласно данным украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин сейчас столкнулся со многими вызовами в войне против Украины. Глава Кремля задумываются и о паузе в боевых действиях, и об объявлении общей мобилизации – ему нужно сделать непростой выбор.

Главные тезисы

  • Украинская разведка указывает на дефицит России в размере более 100 миллиардов долларов.
  • Фиксируется снижение выплат военным в стране-агрессорке.

Зеленский рассказал о ситуации в России

Глава государства подтвердил, что у Кремля начались серьезные проблемы, касающиеся финансирования войны — денег уже не так много, как было раньше.

Как известно, Центробанк РФ признает дефицит более чем в 80 миллиардов долларов, однако на самом деле все даже хуже, чем это демонстрирует официальная Москва.

Украинская разведка утверждает, что речь идет о более чем 100 миллиардах, потому что часть россияне перенесли на 2026 год.

Это то, что я видел в аналитике нашей разведки. И это говорит о том, что реальный дефицит у них был более 100 миллиардов на 2025 год. Это тяжело? Очень. Потому я думаю, что им нужна пауза. Думаю, что Путин думает о паузе.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На сегодняшний день украинская разведка не фиксирует сокращение количества подписания контрактов, однако фиксируется снижение выплат военным в России.

Если Путин все же отважится на всеобщую мобилизацию, то для него это будет необратимый процесс.

