"Думает о паузе". Зеленский узнал о серьезных проблемах Путина

Согласно данным украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин сейчас столкнулся со многими вызовами в войне против Украины. Глава Кремля задумываются и о паузе в боевых действиях, и об объявлении общей мобилизации – ему нужно сделать непростой выбор.
Главные тезисы
- Украинская разведка указывает на дефицит России в размере более 100 миллиардов долларов.
- Фиксируется снижение выплат военным в стране-агрессорке.
Зеленский рассказал о ситуации в России
Глава государства подтвердил, что у Кремля начались серьезные проблемы, касающиеся финансирования войны — денег уже не так много, как было раньше.
Как известно, Центробанк РФ признает дефицит более чем в 80 миллиардов долларов, однако на самом деле все даже хуже, чем это демонстрирует официальная Москва.
Украинская разведка утверждает, что речь идет о более чем 100 миллиардах, потому что часть россияне перенесли на 2026 год.
На сегодняшний день украинская разведка не фиксирует сокращение количества подписания контрактов, однако фиксируется снижение выплат военным в России.
Если Путин все же отважится на всеобщую мобилизацию, то для него это будет необратимый процесс.
