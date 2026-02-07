Воины ГУР поразили сразу 6 объектов российской ПВО — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Воины ГУР поразили сразу 6 объектов российской ПВО — видео

ГУР
Что известно о новых успехах ГУР на фронте
Read in English
Читати українською

7 февраля Главное управление разведки Украины сообщило, что в течение прошлого месяца "Призраки" ГУР поразили 6 объектов вражеской ПВО. Кроме того, разведчики показали видео своей работы в январе.

Главные тезисы

  • Новые операции совершались по всей линии боевого столкновения.
  • “Призраки” отрабатывают также цели в тылу врага.

Что известно о новых успехах ГУР на фронте

В течение морозного января мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" крушили элементы противовоздушной обороны врага по всей линии боевого столкновения, — сказано в заявлении Главного управления разведки Украины.

В прошлом месяце целями для точных ударов военных разведчиков стали:

• ЗРГК "Панцирь-С1";

• ЗРК "Тор-М1";

• ЗРК "Тор-М2" вместе с транспортно-заряжающей машиной;

• РЛМ-МЭ из состава радиолокационного комплекса "Небо-М";

• РЛС "Противник-ГЭ".

Как “Призраки” отрабатывают цели в тылу врага — смотрите в видео. Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине! — отмечают украинские разведчики.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Может кое-что произойти". Трамп заинтриговал заявлением касательно Украины
The White House
Трамп оценил ход переговоров между Украиной и РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Федоров отбросил армию РФ в темные века — Украина может переломить ход войны
Блокировка Starlink стала сверхмощным ударом по армии РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда может завершиться война РФ против Украины — Зеленский раскрыл сроки
Зеленский раскрыл новый план США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?