Воины ГУР поразили сразу 6 объектов российской ПВО — видео

7 февраля Главное управление разведки Украины сообщило, что в течение прошлого месяца "Призраки" ГУР поразили 6 объектов вражеской ПВО. Кроме того, разведчики показали видео своей работы в январе.
Главные тезисы
- Новые операции совершались по всей линии боевого столкновения.
- “Призраки” отрабатывают также цели в тылу врага.
Что известно о новых успехах ГУР на фронте
В прошлом месяце целями для точных ударов военных разведчиков стали:
• ЗРГК "Панцирь-С1";
• ЗРК "Тор-М1";
• ЗРК "Тор-М2" вместе с транспортно-заряжающей машиной;
• РЛМ-МЭ из состава радиолокационного комплекса "Небо-М";
• РЛС "Противник-ГЭ".
