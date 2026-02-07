Воїни ГУР уразили одразу 6 об’єктів російської ППО — відео

7 лютого Головне управління розвідки України повідомило, що протягом минулого місяця “Примари” ГУР уразили 6 об’єктів ворожої ППО. Окрім того, розвідники показали відео своєї роботи у січні.
Головні тези:
- Нові операції відбувалися по всій лінії бойового зіткнення.
- “Примари” відпрацьовують також цілі в тилу ворога.
Що відомо про нові успіхи ГУР на фронті
Минулого місяці цілями для влучних ударів воєнних розвідників стали:
• ЗРГК “Панцир-С1”;
• ЗРК “Тор-М1”;
• ЗРК “Тор-М2” разом з транспортно-заряджальною машиною;
• РЛМ-МЕ зі складу радіолокаційного комплексу “Небо-М”;
• РЛС “Противник-ГЕ”.
