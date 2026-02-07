Воїни ГУР уразили одразу 6 об’єктів російської ППО — відео
Воїни ГУР уразили одразу 6 об’єктів російської ППО — відео

ГУР
ГУР
7 лютого Головне управління розвідки України повідомило, що протягом минулого місяця “Примари” ГУР уразили 6 об’єктів ворожої ППО. Окрім того, розвідники показали відео своєї роботи у січні.

Головні тези:

  • Нові операції відбувалися по всій лінії бойового зіткнення.
  • “Примари” відпрацьовують також цілі в тилу ворога.

Що відомо про нові успіхи ГУР на фронті

Впродовж морозного січня майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” трощили елементи протиповітряної оборони ворога по всій лінії бойового зіткнення, — йдеться в заяві Головного управління розвідки України.

Минулого місяці цілями для влучних ударів воєнних розвідників стали:

• ЗРГК “Панцир-С1”;

• ЗРК “Тор-М1”;

• ЗРК “Тор-М2” разом з транспортно-заряджальною машиною;

• РЛМ-МЕ зі складу радіолокаційного комплексу “Небо-М”;

• РЛС “Противник-ГЕ”.

Як “Примари” відпрацьовують цілі в тилу ворога — дивіться у відео. Збройна боротьба триває! Слава Україні! — наголошують українські розвідники.

