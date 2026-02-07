Путин предлагает Трампу пакет сотрудничества на 12 трлн долл
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин предлагает Трампу пакет сотрудничества на 12 трлн долл

Зеленский рассказал, что задумал Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, команды президента США Дональда Трама и российского диктатора Владимира Путина могут вскоре подписать документы об экономическом сотрудничестве на около 12 триллионов долларов.

Главные тезисы

  • Зеленский подтвердил факт существования так называемого "пакета Дмитриева".
  • Украинская сторона уже передала США свою позицию.

Зеленский рассказал, что задумал Путин

Как отметил глава государства, речь идет о так называемом "пакете Дмитриева".

О его существовании и содержании узнала украинская разведка и сразу передала данные Владимиру Зеленскому.

Президент официально подтвердил, что в общей сложности речь идет об объеме около 12 триллионов долларов.

Это вроде бы пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией. То есть, мы слышим о вероятности таких или подобных двусторонних документов между Америкой и Россией.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он также добавил, что в СМИ распространяется информация, что в этих документах могут быть также вопросы, связанные с Украиной.

Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже возможные такие договоренности сторон о нас без нас, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, официальный Киев уже донес США свою позицию на этот счет.

Прежде всего, речь идет о том, что положения в упомянутом документе не могут противоречить Конституции Украины, законам Украины, и не стоит их обсуждать без Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Федоров отбросил армию РФ в темные века — Украина может переломить ход войны
Блокировка Starlink стала сверхмощным ударом по армии РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда может завершиться война РФ против Украины — Зеленский раскрыл сроки
Зеленский раскрыл новый план США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Думает о паузе". Зеленский узнал о серьезных проблемах Путина
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?