Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, команды президента США Дональда Трама и российского диктатора Владимира Путина могут вскоре подписать документы об экономическом сотрудничестве на около 12 триллионов долларов.

Зеленский рассказал, что задумал Путин

Как отметил глава государства, речь идет о так называемом "пакете Дмитриева".

О его существовании и содержании узнала украинская разведка и сразу передала данные Владимиру Зеленскому.

Президент официально подтвердил, что в общей сложности речь идет об объеме около 12 триллионов долларов.

Это вроде бы пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией. То есть, мы слышим о вероятности таких или подобных двусторонних документов между Америкой и Россией. Владимир Зеленский Президент Украины

Он также добавил, что в СМИ распространяется информация, что в этих документах могут быть также вопросы, связанные с Украиной.

Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже возможные такие договоренности сторон о нас без нас, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, официальный Киев уже донес США свою позицию на этот счет.