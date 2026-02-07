Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, команды президента США Дональда Трама и российского диктатора Владимира Путина могут вскоре подписать документы об экономическом сотрудничестве на около 12 триллионов долларов.
Главные тезисы
- Зеленский подтвердил факт существования так называемого "пакета Дмитриева".
- Украинская сторона уже передала США свою позицию.
Зеленский рассказал, что задумал Путин
Как отметил глава государства, речь идет о так называемом "пакете Дмитриева".
О его существовании и содержании узнала украинская разведка и сразу передала данные Владимиру Зеленскому.
Президент официально подтвердил, что в общей сложности речь идет об объеме около 12 триллионов долларов.
Он также добавил, что в СМИ распространяется информация, что в этих документах могут быть также вопросы, связанные с Украиной.
По его словам, официальный Киев уже донес США свою позицию на этот счет.
Прежде всего, речь идет о том, что положения в упомянутом документе не могут противоречить Конституции Украины, законам Украины, и не стоит их обсуждать без Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-