Армия РФ готовится к наступлению сразу на нескольких направлениях

Американские аналитики из Института по изучению войны (ISW) внимательно проанализировали текущую ситуацию на поле боя и пришли к выводу, что вскоре могут начаться сразу несколько новых наступлений русских войск на разных участках фронта.
Главные тезисы
- У России есть много планов, однако она испытывает нехватку ресурсов для их реализации.
- Это все указывает на то, что враг может потерпеть очередную серию поражений.
Армия РФ пока не собирается отступать
Аналитики склоняются к мнению, что уже летом 2026 года российские захватчики начнут масштабные наступательные действия на юге Украины и в Донецкой области.
Что важно понимать, Москва задействует стратегические резервы, формирование которых длится уже много месяцев.
Фактически, последние события на фронте свидетельствуют о том, что на самом деле российский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну против Украины.
Как отмечает команда ISW, несмотря на свои амбициозные планы, страна-агрессорка снова сталкивается с серьезными вызовами.
Прежде всего, речь идет о том, что текущих ресурсов у врага может не хватить, чтобы реализовать все его цели.
Своим прогнозом по этому поводу также поделился военный обозреватель Константин Машовец.
По его убеждению, новое масштабное наступление россиян может начаться уже в апреле и будет происходить на направлениях Славянск-Краматорск или Орехов-Запорожье.
