Армия РФ готовится к наступлению сразу на нескольких направлениях
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ готовится к наступлению сразу на нескольких направлениях

Армия РФ пока не собирается отступать
Read in English
Читати українською
Источник:  ISW

Американские аналитики из Института по изучению войны (ISW) внимательно проанализировали текущую ситуацию на поле боя и пришли к выводу, что вскоре могут начаться сразу несколько новых наступлений русских войск на разных участках фронта.

Главные тезисы

  • У России есть много планов, однако она испытывает нехватку ресурсов для их реализации.
  • Это все указывает на то, что враг может потерпеть очередную серию поражений.

Армия РФ пока не собирается отступать

Аналитики склоняются к мнению, что уже летом 2026 года российские захватчики начнут масштабные наступательные действия на юге Украины и в Донецкой области.

Что важно понимать, Москва задействует стратегические резервы, формирование которых длится уже много месяцев.

Фактически, последние события на фронте свидетельствуют о том, что на самом деле российский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну против Украины.

Как отмечает команда ISW, несмотря на свои амбициозные планы, страна-агрессорка снова сталкивается с серьезными вызовами.

Прежде всего, речь идет о том, что текущих ресурсов у врага может не хватить, чтобы реализовать все его цели.

РФ испытывает трудности с восполнением постоянных потерь живой силы, что снижает потенциал для проведения длительных и интенсивных наступательных операций, — объясняют американские аналитики.

Своим прогнозом по этому поводу также поделился военный обозреватель Константин Машовец.

По его убеждению, новое масштабное наступление россиян может начаться уже в апреле и будет происходить на направлениях Славянск-Краматорск или Орехов-Запорожье.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили сооружения для обслуживания баллистики РФ
Генштаб ВСУ
Генштаб подтвердил новые успешные удары ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп ввел новых людей в переговоры касательно Украины — инсайдеры
Трамп пытается вывести мирные переговоры на новый уровень
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Индия больше не хочет покупать российскую нефть
Индия меняет курс на США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?