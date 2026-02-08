Армия РФ готовится к наступлению сразу на нескольких направлениях

Американские аналитики из Института по изучению войны (ISW) внимательно проанализировали текущую ситуацию на поле боя и пришли к выводу, что вскоре могут начаться сразу несколько новых наступлений русских войск на разных участках фронта.

Армия РФ пока не собирается отступать

Аналитики склоняются к мнению, что уже летом 2026 года российские захватчики начнут масштабные наступательные действия на юге Украины и в Донецкой области.

Что важно понимать, Москва задействует стратегические резервы, формирование которых длится уже много месяцев.

Фактически, последние события на фронте свидетельствуют о том, что на самом деле российский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну против Украины.

Как отмечает команда ISW, несмотря на свои амбициозные планы, страна-агрессорка снова сталкивается с серьезными вызовами.

Прежде всего, речь идет о том, что текущих ресурсов у врага может не хватить, чтобы реализовать все его цели.

РФ испытывает трудности с восполнением постоянных потерь живой силы, что снижает потенциал для проведения длительных и интенсивных наступательных операций, — объясняют американские аналитики.

Своим прогнозом по этому поводу также поделился военный обозреватель Константин Машовец.