Армія РФ готується до наступу одразу на кількох напрямках
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ готується до наступу одразу на кількох напрямках

армія РФ
Джерело:  ISW

Американські аналітики з Інституту з вивчення війни (ISW) уважно проаналізували поточну ситуацію на полі бою та дійшли висноку, що незабаром можуть розпочатися одразу кілька нових наступів російських військ на різних ділянках фронту.

Головні тези:

  • Росія має багато планів, однак відчуває брак ресурсів для їхньої реалізації.
  • Це все вказує на те, що ворог може зазнати чергової серії поразок.

Армія РФ поки не збирається відступати

Аналітики всхиляються до думки, що вже літом 2026 року російські загарбники розпочнуть масштабні наступальні дії на півдні України та в Донецькій області.

Що важливо розуміти, Москва задіює стратегічні резерви, формування яких триває вже багато місяців поспіль.

Фактично останні події на фронті свідчать про те, що насправді російський диктатор Володимир Путін не збирається завершувати війну проти України.

Як зазначає команда ISW, попри свої амбітні плани, країна-агресорка знову стикається зі серйозними викликами.

Насамперед йдеться про те, що поточних ресурсів у ворога може забракнути, щоб реалізувати всі його цілі.

РФ відчуває труднощі з поповненням постійних втрат живої сили, що знижує потенціал для проведення тривалих і інтенсивних наступальних операцій, — пояснюють американські аналітики.

Своїм прогнозом з цього приводу також поділився військовий оглядач Костянтин Машовець.

На його переконання, новий масштабний наступ росіян може розпочатися вже в квітні і буде відбуватися на напрямках Слов'янськ-Краматорськ або Оріхів-Запоріжжя.

Категорія
Україна
Дата публікації
Категорія
Політика
Дата публікації
Категорія
Економіка
Дата публікації
