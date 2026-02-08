Армія РФ готується до наступу одразу на кількох напрямках

Американські аналітики з Інституту з вивчення війни (ISW) уважно проаналізували поточну ситуацію на полі бою та дійшли висноку, що незабаром можуть розпочатися одразу кілька нових наступів російських військ на різних ділянках фронту.
Головні тези:
- Росія має багато планів, однак відчуває брак ресурсів для їхньої реалізації.
- Це все вказує на те, що ворог може зазнати чергової серії поразок.
Армія РФ поки не збирається відступати
Аналітики всхиляються до думки, що вже літом 2026 року російські загарбники розпочнуть масштабні наступальні дії на півдні України та в Донецькій області.
Фактично останні події на фронті свідчать про те, що насправді російський диктатор Володимир Путін не збирається завершувати війну проти України.
Як зазначає команда ISW, попри свої амбітні плани, країна-агресорка знову стикається зі серйозними викликами.
Насамперед йдеться про те, що поточних ресурсів у ворога може забракнути, щоб реалізувати всі його цілі.
Своїм прогнозом з цього приводу також поділився військовий оглядач Костянтин Машовець.
На його переконання, новий масштабний наступ росіян може розпочатися вже в квітні і буде відбуватися на напрямках Слов'янськ-Краматорськ або Оріхів-Запоріжжя.
