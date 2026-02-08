Армія РФ готується до наступу одразу на кількох напрямках

Американські аналітики з Інституту з вивчення війни (ISW) уважно проаналізували поточну ситуацію на полі бою та дійшли висноку, що незабаром можуть розпочатися одразу кілька нових наступів російських військ на різних ділянках фронту.

Армія РФ поки не збирається відступати

Аналітики всхиляються до думки, що вже літом 2026 року російські загарбники розпочнуть масштабні наступальні дії на півдні України та в Донецькій області.

Що важливо розуміти, Москва задіює стратегічні резерви, формування яких триває вже багато місяців поспіль. Поширити

Фактично останні події на фронті свідчать про те, що насправді російський диктатор Володимир Путін не збирається завершувати війну проти України.

Як зазначає команда ISW, попри свої амбітні плани, країна-агресорка знову стикається зі серйозними викликами.

Насамперед йдеться про те, що поточних ресурсів у ворога може забракнути, щоб реалізувати всі його цілі.

РФ відчуває труднощі з поповненням постійних втрат живої сили, що знижує потенціал для проведення тривалих і інтенсивних наступальних операцій, — пояснюють американські аналітики. Поширити

Своїм прогнозом з цього приводу також поділився військовий оглядач Костянтин Машовець.