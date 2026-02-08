Українські воїни уразили споруди для обслуговування балістики РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, Сили оборони України змогли успішно атакувати ще кілька важливих російських цілей, зокрема склад МТЗ, район зосередження живої сили та пункт управління БпЛА армії РФ.

Генштаб підтвердив нові успішні удари ЗСУ

З метою скорочення наступальних спроможностей ворога підрозділи українських військ продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах армії РФ на тимчасово окупованих територіях України та на території агресора.

Так, вночі 8 лютого під удар Сил оборони потрапив склад матеріально-технічного забезпечення підрозділу противника — гучні вибухи гриміли в районі тимчасово окупованої Розівки Запорізької області.

Вчора, у районі н.п. Красногірське (ТОТ Запорізької області) уражено район зосередження живої сили противника. Також, на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Новоекономічне, уражено пункт управління БпЛА противника. Поширити

Ба більше, офіційно підтверджено, що завдяки влучному ураженню Державного центрального міжвидового полігону МО РФ “Капустин Яр”, що в Астраханській області РФ, зафіксовані пошкодження:

технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності,

монтажного корпусу,

складу матеріально-технічного забезпечення.