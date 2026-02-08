Українські воїни уразили споруди для обслуговування балістики РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили споруди для обслуговування балістики РФ

Генштаб ЗСУ
Генштаб підтвердив нові успішні удари ЗСУ
Read in English

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, Сили оборони України змогли успішно атакувати ще кілька важливих російських цілей, зокрема склад МТЗ, район зосередження живої сили та пункт управління БпЛА армії РФ.

Головні тези:

  • Українські війська завдавали ударів як по території ворога, так і по ТОТ.
  • Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Генштаб підтвердив нові успішні удари ЗСУ

З метою скорочення наступальних спроможностей ворога підрозділи українських військ продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах армії РФ на тимчасово окупованих територіях України та на території агресора.

Так, вночі 8 лютого під удар Сил оборони потрапив склад матеріально-технічного забезпечення підрозділу противника — гучні вибухи гриміли в районі тимчасово окупованої Розівки Запорізької області.

Вчора, у районі н.п. Красногірське (ТОТ Запорізької області) уражено район зосередження живої сили противника. Також, на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Новоекономічне, уражено пункт управління БпЛА противника.

Ба більше, офіційно підтверджено, що завдяки влучному ураженню Державного центрального міжвидового полігону МО РФ “Капустин Яр”, що в Астраханській області РФ, зафіксовані пошкодження:

  • технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності,

  • монтажного корпусу,

  • складу матеріально-технічного забезпечення.

За словами українських воїнів, наразі втрати армії РФ та масштаби завданих збитків уточнюються й будуть оголошені згодом.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Президент Словаччини назвав "помилкою" надання Україні МіГів
Пеллегріні озвучив свою позицію на тлі гучного скандалу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ убила 3 та поранила 29 людей на Донеччині й Херсонщині
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Які наслідки атак Росії на Донеччину й Херсонщину
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Зафіксовано 294 бойових зіткнення". Ситуація на фронті різко загострилася
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?