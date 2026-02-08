Украинские воины поразили сооружения для обслуживания баллистики РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины смогли успешно атаковать еще несколько важных российских целей, в том числе состав МТЗ, район сосредоточения живой силы и пункт управления БПЛА армии РФ.
С целью сокращения наступательных возможностей врага подразделения украинских войск продолжают наносить огненное поражение по военным объектам армии РФ на временно оккупированных территориях Украины и на территории агрессора.
Так, ночью 8 февраля под удар Сил обороны попал состав материально-технического обеспечения подразделения противника — громкие взрывы гремели в районе временно оккупированной Розовки Запорожской области.
Более того, благодаря точному поражению Государственного центрального межвидового полигона МО РФ “Капустин Яр” в Астраханской области РФ подтверждено повреждение:
технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности,
монтажного корпуса,
состав материально-технического обеспечения.
По словам украинских воинов, в настоящее время потери армии РФ и масштабы нанесенного ущерба уточняются и будут объявлены чуть позже.
