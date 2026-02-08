Украинские воины поразили сооружения для обслуживания баллистики РФ
Украинские воины поразили сооружения для обслуживания баллистики РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, Силы обороны Украины смогли успешно атаковать еще несколько важных российских целей, в том числе состав МТЗ, район сосредоточения живой силы и пункт управления БПЛА армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинские войска наносили удары как по территории врага, так и по ВОТ.
  • Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Генштаб подтвердил новые успешные удары ВСУ

С целью сокращения наступательных возможностей врага подразделения украинских войск продолжают наносить огненное поражение по военным объектам армии РФ на временно оккупированных территориях Украины и на территории агрессора.

Так, ночью 8 февраля под удар Сил обороны попал состав материально-технического обеспечения подразделения противника — громкие взрывы гремели в районе временно оккупированной Розовки Запорожской области.

Вчера в районе н.п. Красногорское (ТОТ Запорожской области) поражен район сосредоточения живой силы противника. Также, на ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Новоэкономическое, поражено пункт управления БпЛА противника.

Более того, благодаря точному поражению Государственного центрального межвидового полигона МО РФ “Капустин Яр” в Астраханской области РФ подтверждено повреждение:

  • технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности,

  • монтажного корпуса,

  • состав материально-технического обеспечения.

По словам украинских воинов, в настоящее время потери армии РФ и масштабы нанесенного ущерба уточняются и будут объявлены чуть позже.

