"Зафиксировано 294 боевых столкновения". Ситуация на фронте резко обострилась
"Зафиксировано 294 боевых столкновения". Ситуация на фронте резко обострилась

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 8 февраля 2026 года
Read in English
Читати українською

Утром 8 февраля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 294 боевых столкновения. Что важно понимать, это почти вдвое больше, чем было 6 февраля.

Главные тезисы

  • Начался 1446 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Потери армии РФ по состоянию на 8 февраля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 246 330 (+1 040) человек;

  • танков — 11 651 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 010 (+1) ед;

  • артиллерийских систем — 37 044 (+8) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 127 549 (+468) ед;

  • крылатых ракет — 4 269 (+24) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 77 439 (+60) ед;

  • специальной техники — 4069 (+5) ед.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава и шесть других важных целей российских захватчиков.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применил 39 ракет, совершил 74 авиационных удара, сбросил 227 управляемых авиабомб.

Кроме того, задействовал для поражения 3663 дронов-камикадзе и произвел 2778 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 117 — из реактивных систем залпового огня.

