"Зафиксировано 294 боевых столкновения". Ситуация на фронте резко обострилась

Утром 8 февраля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 294 боевых столкновения. Что важно понимать, это почти вдвое больше, чем было 6 февраля.
Главные тезисы
- Начался 1446 день полномасштабной войны России против Украины.
- Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.
Потери армии РФ по состоянию на 8 февраля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 246 330 (+1 040) человек;
танков — 11 651 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 24 010 (+1) ед;
артиллерийских систем — 37 044 (+8) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 127 549 (+468) ед;
крылатых ракет — 4 269 (+24) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 77 439 (+60) ед;
специальной техники — 4069 (+5) ед.
По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применил 39 ракет, совершил 74 авиационных удара, сбросил 227 управляемых авиабомб.
Кроме того, задействовал для поражения 3663 дронов-камикадзе и произвел 2778 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 117 — из реактивных систем залпового огня.
