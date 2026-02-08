"Зафіксовано 294 бойових зіткнення". Ситуація на фронті різко загострилася
"Зафіксовано 294 бойових зіткнення". Ситуація на фронті різко загострилася

Вранці 8 лютого Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 294 бойових зіткнення. Що важливо розуміти, це майже вдвічі більше, ніж було 6 лютого.

Головні тези:

  • Розпочався 1446 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Втрати армії РФ станом на 8 лютого 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 246 330 (+1 040) осіб;

  • танків — 11 651 (+1) од;

  • бойових броньованих машин — 24 010 (+1) од;

  • артилерійських систем — 37 044 (+8) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 127 549 (+468) од;

  • крилатих ракет — 4 269 (+24) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 77 439 (+60) од;

  • спеціальної техніки — 4 069 (+5) од.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу та шість інших важливих цілей російських загарбників.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 74 авіаційні удари, скинув 227 керованих авіабомб.

Крім того, задіяв для ураження 3663 дронів-камікадзе та здійснив 2778 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 117 — із реактивних систем залпового вогню.

