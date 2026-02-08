"Зафіксовано 294 бойових зіткнення". Ситуація на фронті різко загострилася

Вранці 8 лютого Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 294 бойових зіткнення. Що важливо розуміти, це майже вдвічі більше, ніж було 6 лютого.
Головні тези:
- Розпочався 1446 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.
Втрати армії РФ станом на 8 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 246 330 (+1 040) осіб;
танків — 11 651 (+1) од;
бойових броньованих машин — 24 010 (+1) од;
артилерійських систем — 37 044 (+8) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 127 549 (+468) од;
крилатих ракет — 4 269 (+24) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 77 439 (+60) од;
спеціальної техніки — 4 069 (+5) од.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 74 авіаційні удари, скинув 227 керованих авіабомб.
Крім того, задіяв для ураження 3663 дронів-камікадзе та здійснив 2778 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 117 — із реактивних систем залпового вогню.
