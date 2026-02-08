Індія більше не хоче купувати російську нафту
Категорія
Економіка
Дата публікації

Індія більше не хоче купувати російську нафту

Індія змінює курс на США
Read in English
Джерело:  Reuters

Інсайдери Reuters дізналися, що потужний тиск США на Індію уже має серйозний результат, адже індійські НПЗ відмовляються купувати російське “чорне золото". Цілком ймовірно, ця тенденція буде тривалою, адже Нью-Делі та Вашингтон збираються підписати торговельну угоду.

Головні тези:

  • Диверсифікація джерел енергії стає основою стратегії Індії для забезпечення енергетичної безпеки.
  • Індійські НПЗ все ще можуть змінити свої плани щодо російської нафти.

Індія змінює курс на США

Як стверджують анонімні джерела, 6 лютого Вашингтон та Нью-Делі наблизилися до підписання торговельної угоди.

Цей документ передбачає ослаблення мит та поглиблення економічної співпраці.

Цей новий поштовх у переговорах між США та Індією призвів до того, що Indian Oil (IOC.NS), Bharat Petroleum (BPCL.NS) та Reliance Industries (RELI.NS) уже не приймають пропозиції від трейдерів щодо завантаження російської нафти в березні та квітні.

Загалом йдеться про те, що більшість індійських НПЗ припинили купувати “чорне золото” з Росії.

З заявою з цього приводу уже виступив речник міністерства закордонних справ Індії:

Диверсифікація наших джерел енергії відповідно до об'єктивних ринкових умов та мінливої міжнародної динаміки є основою нашої стратегії для забезпечення енергетичної безпеки найнаселенішої країни світу.

Анонімні джерела звертають увагу на те, що індійські НПЗ все ж можуть змінити свої плани та розмістити замовлення на російську нафту — якщо це станеться, то винятково за рекомендацією уряду.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Нафта падає у ціні на тлі захоплення США танкера поблизу Венесуели
нафта
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Нафта на мільярди доларів". США розвантажують російський танкер
Marinera
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Індія збільшить нафтопереробні потужності для зниження залежності від імпорту
Служба зовнішньої розвідки України
нафта

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?