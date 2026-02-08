Індія більше не хоче купувати російську нафту

Інсайдери Reuters дізналися, що потужний тиск США на Індію уже має серйозний результат, адже індійські НПЗ відмовляються купувати російське “чорне золото". Цілком ймовірно, ця тенденція буде тривалою, адже Нью-Делі та Вашингтон збираються підписати торговельну угоду.
Головні тези:
- Диверсифікація джерел енергії стає основою стратегії Індії для забезпечення енергетичної безпеки.
- Індійські НПЗ все ще можуть змінити свої плани щодо російської нафти.
Індія змінює курс на США
Як стверджують анонімні джерела, 6 лютого Вашингтон та Нью-Делі наблизилися до підписання торговельної угоди.
Цей документ передбачає ослаблення мит та поглиблення економічної співпраці.
Цей новий поштовх у переговорах між США та Індією призвів до того, що Indian Oil (IOC.NS), Bharat Petroleum (BPCL.NS) та Reliance Industries (RELI.NS) уже не приймають пропозиції від трейдерів щодо завантаження російської нафти в березні та квітні.
Загалом йдеться про те, що більшість індійських НПЗ припинили купувати “чорне золото” з Росії.
З заявою з цього приводу уже виступив речник міністерства закордонних справ Індії:
Анонімні джерела звертають увагу на те, що індійські НПЗ все ж можуть змінити свої плани та розмістити замовлення на російську нафту — якщо це станеться, то винятково за рекомендацією уряду.
