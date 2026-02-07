Індія збільшить нафтопереробні потужності для зниження залежності від імпорту

Індія планує провести масштабну внутрішню геологорозвідку та збільшити нафтопереробні потужності для зниження критичної залежності від імпортних постачань.
Головні тези:
- Індія має намір інвестувати до 100 млрд доларів у внутрішню геологорозвідку та розширити нафтопереробні можливості до 6 млн барелів на добу до 2030 року.
- Ці кроки спрямовані на зміцнення енергетичної безпеки країни та зменшення залежності від імпорту нафтопродуктів.
- Пошук і розвідка нових нафтовидобувних ділянок, зокрема в глибоководних районах та сланцевих формаціях, становить частину стратегії збільшення внутрішнього видобутку нафти.
Індія планує збільшити нафтопереробні потужності

Енергобаланс Індії залишається структурно неврівноваженим: за видобутку близько 0,55–0,6 млн барелів на добу (б/д) внутрішній попит перевищує 5 млн б/д, що означає забезпечення власним ресурсом менше ніж 12% потреб. За цих умов нафтова галузь країни орієнтована на модель великого переробного хабу — державні та приватні нафтопереробні заводи заробляють на переробці відносно дешевої імпортної нафти з подальшим реекспортом нафтопродуктів.
Після 2023 року Індія активно закуповувала російську нафту з дисконтом, що забезпечило рекордну рентабельність переробки та підтримало високі темпи зростання ВВП — близько 7%.
Стратегія нарощування внутрішньої ресурсної бази передбачає відкриття для геологорозвідки близько 1 млн кв. км територій, раніше обмежених для комерційних досліджень, зокрема окремих морських акваторій і прикордонних районів. Також планується розвиток глибоководного шельфу, насамперед у басейні Крішна–Годаварі та поблизу Андаманських островів, що потребує буріння на глибинах понад 1 000–1 500 м і пов’язане з високими технологічними ризиками. Окремий напрям — освоєння сланцевих і щільних покладів у частково вивчених басейнах, зокрема у штаті Раджастхан.
