Індія збільшить нафтопереробні потужності для зниження залежності від імпорту
Категорія
Економіка
Дата публікації

Індія збільшить нафтопереробні потужності для зниження залежності від імпорту

Служба зовнішньої розвідки України
нафта
Read in English

Індія планує провести масштабну внутрішню геологорозвідку та збільшити нафтопереробні потужності для зниження критичної залежності від імпортних постачань.

Головні тези:

  • Індія має намір інвестувати до 100 млрд доларів у внутрішню геологорозвідку та розширити нафтопереробні можливості до 6 млн барелів на добу до 2030 року.
  • Ці кроки спрямовані на зміцнення енергетичної безпеки країни та зменшення залежності від імпорту нафтопродуктів.
  • Пошук і розвідка нових нафтовидобувних ділянок, зокрема в глибоководних районах та сланцевих формаціях, становить частину стратегії збільшення внутрішнього видобутку нафти.

Індія планує збільшити нафтопереробні потужності

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Уряд Індії заявив про плани інвестувати до 100 млрд дол у внутрішню геологорозвідку та збільшити нафтопереробні потужності до 6 млн барелів на добу до 2030 року. Ініціатива має на меті зміцнити енергетичну безпеку країни та знизити залежність від імпорту, який нині покриває 85–88% внутрішнього споживання нафти.

Енергобаланс Індії залишається структурно неврівноваженим: за видобутку близько 0,55–0,6 млн барелів на добу (б/д) внутрішній попит перевищує 5 млн б/д, що означає забезпечення власним ресурсом менше ніж 12% потреб. За цих умов нафтова галузь країни орієнтована на модель великого переробного хабу — державні та приватні нафтопереробні заводи заробляють на переробці відносно дешевої імпортної нафти з подальшим реекспортом нафтопродуктів.

Після 2023 року Індія активно закуповувала російську нафту з дисконтом, що забезпечило рекордну рентабельність переробки та підтримало високі темпи зростання ВВП — близько 7%.

Стратегія нарощування внутрішньої ресурсної бази передбачає відкриття для геологорозвідки близько 1 млн кв. км територій, раніше обмежених для комерційних досліджень, зокрема окремих морських акваторій і прикордонних районів. Також планується розвиток глибоководного шельфу, насамперед у басейні Крішна–Годаварі та поблизу Андаманських островів, що потребує буріння на глибинах понад 1 000–1 500 м і пов’язане з високими технологічними ризиками. Окремий напрям — освоєння сланцевих і щільних покладів у частково вивчених басейнах, зокрема у штаті Раджастхан.

Західні експерти зазначають, що навіть у разі успіху цих програм внутрішній видобуток не зможе суттєво замінити імпорт і виконуватиме радше функцію обмеженої "подушки безпеки". Вища собівартість індійської нафти, тривалий цикл освоєння родовищ (7–12 років) та швидке зростання попиту означають, що в найближчі 5–7 років країна залишатиметься критично залежною від імпортних постачань.

