ЄС та Індія домовилися про підписання історичної угоди
ЄС та Індія домовилися про підписання історичної угоди

Торговельна угода ЄС та Індії - що вона передбачає
Джерело:  Reuters

Європейський Союз та Індія врешті-решт узгодили історичну торговельну угоду, яка відкриває для Нью-Дель можливість вільної торгівлі з 27 країнами ЄС. Що важливо розуміти, це сталося після майже двох десятиліть перерваних переговорів.

Головні тези:

  • Ця угода є частиною глобальних зусиль ЄС з метою захисту від США.
  • Рішення Дональда Трампа змушують Євросоюз шукати для себе нових союзників.

Торговельна угода ЄС та Індії — що відомо

Згідно з даними інсайдерів, офіційне підписання угоди між Брюсселем та Нью-Делі повинно відбутися після юридичної перевірки усі деталей.

Загалом на це можуть витратити ще 5-6 місяців.

Ми очікуємо, що угода буде реалізована протягом року, — заявив ЗМІ індійський посадовець.

У документі, який наразі ще аналізується, вказано, що Індія повинна знизити мита на автомобілі з ЄС зі 110% до 10%, а також здебільшого скасувати мита 44% на машинобудування, 22% на хімікати та 11% на фармацевтичні препарати з ЄС.

З заявою з цього приводу уже виступив премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді.

За словами останнього, люди по всьому світу називають цю угоду — “матір'ю всіх угод”.

Вона відкриє великі можливості для 1,4 мільярда жителів Індії та мільйонів людей в Європі, — запевняє Моді.

Що важливо розуміти, обсяг торгівлі між Індією та ЄС у фінансовому році, що закінчився в березні 2025 року, сягнув 136,5 млрд доларів.

