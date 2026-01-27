ЄС та Індія домовилися про підписання історичної угоди

Європейський Союз та Індія врешті-решт узгодили історичну торговельну угоду, яка відкриває для Нью-Дель можливість вільної торгівлі з 27 країнами ЄС. Що важливо розуміти, це сталося після майже двох десятиліть перерваних переговорів.
Головні тези:
- Ця угода є частиною глобальних зусиль ЄС з метою захисту від США.
- Рішення Дональда Трампа змушують Євросоюз шукати для себе нових союзників.
Торговельна угода ЄС та Індії — що відомо
Згідно з даними інсайдерів, офіційне підписання угоди між Брюсселем та Нью-Делі повинно відбутися після юридичної перевірки усі деталей.
Загалом на це можуть витратити ще 5-6 місяців.
У документі, який наразі ще аналізується, вказано, що Індія повинна знизити мита на автомобілі з ЄС зі 110% до 10%, а також здебільшого скасувати мита 44% на машинобудування, 22% на хімікати та 11% на фармацевтичні препарати з ЄС.
З заявою з цього приводу уже виступив премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді.
За словами останнього, люди по всьому світу називають цю угоду — “матір'ю всіх угод”.
Що важливо розуміти, обсяг торгівлі між Індією та ЄС у фінансовому році, що закінчився в березні 2025 року, сягнув 136,5 млрд доларів.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-