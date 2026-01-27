ЕС и Индия договорились о подписании исторического соглашения

Европейский Союз и Индия в конце концов согласовали историческое торговое соглашение, открывающее для Нью-Дель возможность свободной торговли с 27 странами ЕС. Что важно понимать, это произошло после двух десятилетий прерванных переговоров.

Торговое соглашение ЕС и Индии — что известно

Согласно данным инсайдеров, официальное подписание соглашения между Брюсселем и Нью-Дели должно состояться после юридической проверки всех деталей.

В общем, на это могут потратить еще 5-6 месяцев.

Мы ожидаем, что соглашение будет реализовано в течение года, — заявило СМИ индийское должностное лицо.

В документе, который еще анализируется, указано, что Индия должна снизить пошлины на автомобили из ЕС со 110% до 10%, а также отменить пошлины 44% на машиностроение, 22% на химикаты и 11% на фармацевтические препараты из ЕС.

С заявлением на этот счет уже выступил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

По словам последнего, люди по всему миру называют это соглашение — "матерью всех соглашений".

Оно откроет большие возможности для 1,4 миллиарда жителей Индии и миллионов людей в Европе, — уверяет Моди.

Что важно понимать, объем торговли между Индией и ЕС в финансовом году, который закончился в марте 2025 года, достиг 136,5 млрд долларов.