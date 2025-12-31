Індія вперше закупила нафту з Колумбії — шукає альтернативу російській сировині

Indian Oil Corp вперше закупила нафту з Колумбії в рамках опціонного контракту з державною нафтовою компанією Ecopetrol. Індійський нафтопереробник таким чином намагається зменшити залежність від російської нафти.

Індія вперше закупила колумбійську нафту

Індійські НПЗ зараз активно шукають альтернативну сировину, оскільки жорсткіші санкції США та ЄС проти російських виробників і танкерів ускладнюють імпорт російської нафти.

Імпорт російської нафти до Індії в грудні, за оцінками компанії з відстеження танкерів Kpler, впаде до трирічного мінімуму — близько 1,2 млн барелів на добу проти 1,84 млн б/д у листопаді.

За словами джерел, IOC придбала 2 млн барелів колумбійської нафти марки Castilla з поставкою наприкінці лютого.

Компанія має опціонний контракт на закупівлю до 12 млн барелів, що еквівалентно шістьом танкерам класу VLCC (кожен VLCC перевозить близько 2 млн барелів), додали співрозмовники. Угоду було підписано наприкінці 2021 року і відтоді її щороку поновлюють. Поширити

IOC покриває більшість своїх потреб у нафті за рахунок Росії та Близького Сходу і рідко купує сорти з Південної Америки, попри опціонні контракти з Мексикою, Бразилією та Колумбією.

Умови угоди, включно з ціною, мають бути прийнятні для обох сторін, і південноамериканська нафта рідко виглядала конкурентною порівняно з російськими та близькосхідними сортами, зазначили джерела.

Імпорт російської нафти до Індії в грудні, за оцінками трейдерів і джерел у переробці, має перевищити 1 млн барелів на добу, всупереч очікуванням різкого падіння через санкції США.

Чотири з семи найбільших нафтопереробних компаній Індії активно купують російську нафту, адже великі знижки стимулюють шукати "несанкційні" барелі, навіть попри те, що гігант Reliance Industries Ltd. утримується від торгівлі.