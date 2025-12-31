Индия впервые закупила нефть из Колумбии — ищет альтернативу российскому сырью

Indian Oil Corp впервые закупила нефть из Колумбии в рамках опционного контракта с государственной нефтяной компанией Ecopetrol. Индийский нефтепереработчик таким образом пытается снизить зависимость от российской нефти.

Индия впервые закупила колумбийскую нефть

Индийские НПЗ сейчас активно ищут альтернативное сырье, поскольку более жесткие санкции США и ЕС против российских производителей и танкеров усложняют импорт российской нефти.

Импорт российской нефти в Индию в декабре, по оценкам компании по отслеживанию танкеров Kpler, упадет до трехлетнего минимума — около 1,2 млн баррелей в сутки против 1,84 млн б/д в ноябре.

По словам источников, IOC приобрела 2 млн баррелей колумбийской нефти марки Castilla с поставкой в конце февраля.

Компания имеет опционный контракт на закупку до 12 млн баррелей, что эквивалентно шести танкерам класса VLCC (каждый VLCC перевозит около 2 млн баррелей), добавили собеседники. Соглашение было подписано в конце 2021 года и с тех пор его ежегодно возобновляют. Поделиться

IOC покрывает большинство своих потребностей в нефти за счет России и Ближнего Востока и редко покупает сорта из Южной Америки, несмотря на опционные контракты с Мексикой, Бразилией и Колумбией.

Условия соглашения, включая цену, должны быть приемлемы для обеих сторон, и американская нефть редко выглядела конкурентной по сравнению с российскими и ближневосточными сортами, отметили источники.

Импорт российской нефти в Индию в декабре, по оценкам трейдеров и источников в переработке, должен превысить 1 млн баррелей в сутки, вопреки ожиданиям резкого падения из-за санкций США.

Четыре из семи крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Индии активно покупают российскую нефть, ведь большие скидки стимулируют искать "несанкционные" баррели, даже несмотря на то, что гигант Reliance Industries Ltd. воздерживается от торговли.