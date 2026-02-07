Индия увеличит нефтеперерабатывающие мощности для снижения зависимости от импорта

Индия планирует увеличить нефтеперерабатывающие мощности

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Правительство Индии заявило о планах инвестировать до 100 млрд долл. во внутреннюю геологоразведку и увеличить нефтеперерабатывающие мощности до 6 млн баррелей в сутки к 2030 году. Инициатива направлена на укрепление энергетической безопасности страны и снижение зависимости от импорта, который в настоящее время покрывает 85–88% внутреннего потребления нефти. Поделиться

Энергобаланс Индии остается структурно неуравновешенным: при добыче около 0,55–0,6 млн баррелей в сутки (б/д) внутренний спрос превышает 5 млн б/д, что означает обеспечение собственным ресурсом менее 12% потребностей. В этих условиях нефтяная отрасль страны ориентирована на модель крупного перерабатывающего хаба — государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы зарабатывают на переработке относительно дешевой импортной нефти с последующим реэкспортом нефтепродуктов.

После 2023 Индия активно закупала российскую нефть с дисконтом, что обеспечило рекордную рентабельность переработки и поддержало высокие темпы роста ВВП — около 7%.

Стратегия наращивания внутренней ресурсной базы предполагает открытие для геологоразведки около 1 млн. кв. км территорий, ранее ограниченных для коммерческих исследований, в частности, отдельных морских акваторий и приграничных районов. Также планируется развитие глубоководного шельфа, прежде всего в бассейне Кришна-Годавари и вблизи Андаманских островов, что требует бурения на глубинах более 1000-1500 м и связано с высокими технологическими рисками. Отдельное направление — освоение сланцевых и плотных залежей в частично изученных бассейнах, в частности в штате Раджастхан.