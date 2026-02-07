Индия увеличит нефтеперерабатывающие мощности для снижения зависимости от импорта
Категория
Экономика
Дата публикации

Индия увеличит нефтеперерабатывающие мощности для снижения зависимости от импорта

Служба внешней разведки Украины
Индия
Читати українською

Индия планирует провести масштабную внутреннюю геологоразведку и увеличить нефтеперерабатывающие мощности для снижения критической зависимости от импортных поставок.

Главные тезисы

  • Индия планирует инвестировать до 100 млрд долларов во внутреннюю геологоразведку и увеличить нефтеперерабатывающие мощности до 6 млн баррелей в сутки к 2030 году.
  • Стратегия заключается в поиске и разведке новых нефтедобывающих участков, включая глубоководные районы и сланцевые формации, для уменьшения зависимости от импорта.

Индия планирует увеличить нефтеперерабатывающие мощности

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Правительство Индии заявило о планах инвестировать до 100 млрд долл. во внутреннюю геологоразведку и увеличить нефтеперерабатывающие мощности до 6 млн баррелей в сутки к 2030 году. Инициатива направлена на укрепление энергетической безопасности страны и снижение зависимости от импорта, который в настоящее время покрывает 85–88% внутреннего потребления нефти.

Энергобаланс Индии остается структурно неуравновешенным: при добыче около 0,55–0,6 млн баррелей в сутки (б/д) внутренний спрос превышает 5 млн б/д, что означает обеспечение собственным ресурсом менее 12% потребностей. В этих условиях нефтяная отрасль страны ориентирована на модель крупного перерабатывающего хаба — государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы зарабатывают на переработке относительно дешевой импортной нефти с последующим реэкспортом нефтепродуктов.

После 2023 Индия активно закупала российскую нефть с дисконтом, что обеспечило рекордную рентабельность переработки и поддержало высокие темпы роста ВВП — около 7%.

Стратегия наращивания внутренней ресурсной базы предполагает открытие для геологоразведки около 1 млн. кв. км территорий, ранее ограниченных для коммерческих исследований, в частности, отдельных морских акваторий и приграничных районов. Также планируется развитие глубоководного шельфа, прежде всего в бассейне Кришна-Годавари и вблизи Андаманских островов, что требует бурения на глубинах более 1000-1500 м и связано с высокими технологическими рисками. Отдельное направление — освоение сланцевых и плотных залежей в частично изученных бассейнах, в частности в штате Раджастхан.

Западные эксперты отмечают, что даже в случае успеха этих программ внутренняя добыча не сможет существенно заменить импорт и будет скорее выполнять функцию ограниченной "подушки безопасности". Более высокая себестоимость индийской нефти, длительный цикл освоения месторождений (7–12 лет) и быстрый рост спроса означают, что в ближайшие 5–7 лет страна будет оставаться критически зависимой от импортных поставок.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Индия требует от России значительных скидок при закупке нефти — что дальше
танкер
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Индия впервые закупила нефть из Колумбии — ищет альтернативу российскому сырью
нефть
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС и Индия договорились о подписании исторического соглашения
Торговое соглашение ЕС и Индии – что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?