Индия больше не хочет покупать российскую нефть
Категория
Экономика
Дата публикации

Индия больше не хочет покупать российскую нефть

Индия меняет курс на США
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Инсайдеры Reuters узнали, что мощное давление США на Индию уже имеет серьезный результат, ведь индийские НПЗ отказываются покупать российское "черное золото". По всей вероятности, эта тенденция будет длительной, ведь Нью-Дели и Вашингтон собираются подписать торговое соглашение.

Главные тезисы

  • Диверсификация источников энергии становится основой стратегии Индии по обеспечению энергетической безопасности.
  • Индийские НПЗ все еще могут изменить свои планы касательно российской нефти.

Индия меняет курс на США

Как утверждают анонимные источники, 6 февраля Вашингтон и Нью-Дели приблизились к подписанию торгового соглашения.

Этот документ предусматривает ослабление пошлин и углубление экономического сотрудничества.

Этот новый толчок в переговорах между США и Индией привел к тому, что Indian Oil (IOC.NS), Bharat Petroleum (BPCL.NS) и Reliance Industries (RELI.NS) уже не принимают предложения от трейдеров по загрузке российской нефти в марте и апреле.

В целом речь идет о том, что большинство индийских НПЗ прекратили покупать "черное золото" из России.

С заявлением по этому поводу уже выступил представитель министерства иностранных дел Индии:

Диверсификация наших источников энергии в соответствии с объективными рыночными условиями и меняющейся международной динамикой является основой нашей стратегии для обеспечения энергетической безопасности самой населенной страны мира.

Анонимные источники обращают внимание на то, что индийские НПЗ все же могут изменить свои планы и разместить заказы на российскую нефть — если это произойдет, то исключительно по рекомендации правительства.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Нефть падает в цене на фоне захвата США танкера вблизи Венесуэлы
нефть
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Нефть на миллиарды долларов". США разгружают российский танкер
Трамп кичится успешной операцией своих сил
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Индия увеличит нефтеперерабатывающие мощности для снижения зависимости от импорта
Служба внешней разведки Украины
Индия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?