Индия больше не хочет покупать российскую нефть

Инсайдеры Reuters узнали, что мощное давление США на Индию уже имеет серьезный результат, ведь индийские НПЗ отказываются покупать российское "черное золото". По всей вероятности, эта тенденция будет длительной, ведь Нью-Дели и Вашингтон собираются подписать торговое соглашение.

Индия меняет курс на США

Как утверждают анонимные источники, 6 февраля Вашингтон и Нью-Дели приблизились к подписанию торгового соглашения.

Этот документ предусматривает ослабление пошлин и углубление экономического сотрудничества.

Этот новый толчок в переговорах между США и Индией привел к тому, что Indian Oil (IOC.NS), Bharat Petroleum (BPCL.NS) и Reliance Industries (RELI.NS) уже не принимают предложения от трейдеров по загрузке российской нефти в марте и апреле.

В целом речь идет о том, что большинство индийских НПЗ прекратили покупать "черное золото" из России.

С заявлением по этому поводу уже выступил представитель министерства иностранных дел Индии:

Диверсификация наших источников энергии в соответствии с объективными рыночными условиями и меняющейся международной динамикой является основой нашей стратегии для обеспечения энергетической безопасности самой населенной страны мира. Поделиться

Анонимные источники обращают внимание на то, что индийские НПЗ все же могут изменить свои планы и разместить заказы на российскую нефть — если это произойдет, то исключительно по рекомендации правительства.