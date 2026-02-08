Путин хочет дать ФСБ карт-бланш в России

Российский диктатор Владимир Путин намерен предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) широкие полномочия в сфере коммуникационных сетей страны-агрессорки. На это обратило внимание Минобороны Великобритании.

ФСБ может получить новые полномочия

Британские разведчики обращают внимание на то, что 2 недели назад российская Госдума одобрила поддержанные правительством поправки, позволяющие ФСБ отключать мобильный интернет, стационарный интернет, телефонные услуги и "любые другие средства коммуникации".

Вражеская спецслужба сможет все это сделать, реагируя на нечетко определенные "угрозы безопасности".

Что важно понимать, упомянутый законопроект обяжет операторов телекоммуникационных услуг немедленно прекращать предоставление услуг после получения приказа ФСБ и защитит их от любой финансовой ответственности за вызванные этим перебои.

Поскольку российское законодательство определяет "коммуникационные услуги" как широко охватывающие голосовые, текстовые, изображения и данные, передаваемые посредством радио, оптоволоконных или других электромагнитных систем, поправки окажут ФСБ беспрецедентное влияние на всю сферу коммуникаций.

Британские разведчики подчеркивают, что это решение Путина в целом отражает тенденцию масштабного усиления контроля власти РФ над информацией.