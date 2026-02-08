Путін хоче дати ФСБ карт-бланш у Росії

Російський диктатор Володимир Путін має намір надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) широкі повноваження в сфері комунікаційних мереж країни-агресорки. На це звернуло увагу Міноборони Великої Британії.
Головні тези:
- Фактично Путін розширює можливості влади РФ щодо масового блокування комунікацій.
- ФСБ буде відігравати ключову роль у цьому процесі.
ФСБ може отримати нові повноваження
Британські розвідники звертають увагу, що 2 тижні тому російська Держдума схвалила підтримані урядом поправки, що дадуть можливість ФСБ відключати мобільний інтернет, стаціонарний інтернет, телефонні послуги та "будь-які інші засоби комунікації".
Ворожа спецслужба зможе все це зробити, реагуючи на нечітко визначені "загрози безпеці".
Що важливо розуміти, згаданий законопроєкт зобов'яже операторів телекомунікаційних послуг негайно припиняти надання послуг після отримання наказу ФСБ і захистить їх від будь-якої фінансової відповідальності за спричинені цим перебої.
Британські розвідники наголошують, що це рішення Путіна загалом відзеркалює тенденцію масштабного посиленням контролю влади РФ над інформацією.
