Путін хоче дати ФСБ карт-бланш у Росії

Російський диктатор Володимир Путін має намір надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) широкі повноваження в сфері комунікаційних мереж країни-агресорки. На це звернуло увагу Міноборони Великої Британії.

ФСБ може отримати нові повноваження

Британські розвідники звертають увагу, що 2 тижні тому російська Держдума схвалила підтримані урядом поправки, що дадуть можливість ФСБ відключати мобільний інтернет, стаціонарний інтернет, телефонні послуги та "будь-які інші засоби комунікації".

Ворожа спецслужба зможе все це зробити, реагуючи на нечітко визначені "загрози безпеці".

Що важливо розуміти, згаданий законопроєкт зобов'яже операторів телекомунікаційних послуг негайно припиняти надання послуг після отримання наказу ФСБ і захистить їх від будь-якої фінансової відповідальності за спричинені цим перебої.

Оскільки російське законодавство визначає "комунікаційні послуги" як такі, що широко охоплюють голосові, текстові, зображення та дані, що передаються за допомогою радіо, оптоволоконних або інших електромагнітних систем, поправки нададуть ФСБ безпрецедентний вплив на всю сферу комунікацій.

Британські розвідники наголошують, що це рішення Путіна загалом відзеркалює тенденцію масштабного посиленням контролю влади РФ над інформацією.