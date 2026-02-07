Білецький назвав "смішним" дедлайн Путіна щодо захоплення Донецької області
Категорія
Україна
Дата публікації

Read in English
Джерело:  ICTV

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький не вірить в те, що в російських окупантів є шанс на захоплення усієї Донецької області до 1 квітня 2026 року, як цього наразі вимагає диктатор Володимир Путін.

Головні тези:

  • Білецький вважає, що ЗСУ дійсно можуть загнати армію РФ в патову ситуацію.
  • Це допоможе посадити ворога за стіл переговорів і добитися реального завершення війни.

Український бригадний генерал звернув увагу на те, що просто зараз армія РФ демонструє найгірші за останні 3 роки темпи просування на більшості ділянок фронту.

На переконання Білецького, це і є головна причина посилення енергитичного терору Росії проти України.

Путін досі плекає надію на те, що зможе змусити капітулювати тил, тому що ЗСУ розгромити не здатен.

Окрім того, Білецький відреагував на новий дедлайн Путіна щодо захоплення Донецької області- до 1 квітня 2026 року.

Бригадний генерал не приховує, що ввважає його просто "смішним".

Він також вірить в те, що українські війська досі мають можливості загнати армію РФ в патову ситуацію, коли її наступ стане неможливим, а втрати стануть ще більшими.

Якщо ми пройдемо морози і якщо ми зможемо в весняний період повністю зупинити росіян, їх просування на фронті, якщо вони зрозуміють, що навіть 2026 рік [на захоплення Донбасу] — це абсурд, я певен, тоді у них з'являться справді серйозні стимули сідати за стіл перемовин.

Андрій Білецький

Додати до обраного
Додати до обраного
Додати до обраного
