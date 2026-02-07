Білецький назвав "смішним" дедлайн Путіна щодо захоплення Донецької області

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький не вірить в те, що в російських окупантів є шанс на захоплення усієї Донецької області до 1 квітня 2026 року, як цього наразі вимагає диктатор Володимир Путін.

Білецький висміяв нові плани Путіна

Український бригадний генерал звернув увагу на те, що просто зараз армія РФ демонструє найгірші за останні 3 роки темпи просування на більшості ділянок фронту.

На переконання Білецького, це і є головна причина посилення енергитичного терору Росії проти України.

Путін досі плекає надію на те, що зможе змусити капітулювати тил, тому що ЗСУ розгромити не здатен.

Окрім того, Білецький відреагував на новий дедлайн Путіна щодо захоплення Донецької області- до 1 квітня 2026 року.

Бригадний генерал не приховує, що ввважає його просто "смішним".

Він також вірить в те, що українські війська досі мають можливості загнати армію РФ в патову ситуацію, коли її наступ стане неможливим, а втрати стануть ще більшими.