Генштаб звітує про ураження російських РСЗВ "Ураган" і центра виробництва FPV

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом ночі 5-6 лютого Сили оборони України уразили РСЗВ "Ураган", пункти управління БпЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV російських загарбників.
Головні тези:
- Потужні вибухи гриміли на тимчасово окупованих територіях України.
- Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.
Сили оборони продовжують здійснювати нові успішні атаки
Українські війська офіційно підтвердили, що завдали вогневого ураження по кільком військови цілям ворога на тимчасово окупованих територіях України.
Так, під удар потрапила реактивна систему залпового вогню "Ураган". Вона знаходилася на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Новомайорське.
Ба більше, зазначається, що в районі міста Часів Яр відбулося успішне ураження зосередження живої сили армії РФ.
Генштаб ЗСУ наголошує, що наслідки українських ударів наразі уточнюються й будуть оголошені згодом.
