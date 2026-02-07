Генштаб звітує про ураження російських РСЗВ "Ураган" і центра виробництва FPV

На ТОТ Запорізької області наші воїни били по зосередженню живої сили противника в районі н.п. Рівнопілля; уражено пункт управління БпЛА противника в районі Гуляйполя та склад матеріально-технічного забезпечення в районі н.п. Рівне. Окрім того, в районі н.п. Комиш-Зоря, зафіксовано ураження центру виробництва FPV-дронів та підготовки пілотів противника.