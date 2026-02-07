Генштаб звітує про ураження російських РСЗВ "Ураган" і центра виробництва FPV
Генштаб звітує про ураження російських РСЗВ "Ураган" і центра виробництва FPV

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом ночі 5-6 лютого Сили оборони України уразили РСЗВ "Ураган", пункти управління БпЛА, зосередження живої сили та центр виробництва FPV російських загарбників.

Головні тези:

  • Потужні вибухи гриміли на тимчасово окупованих територіях України.
  • Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони продовжують здійснювати нові успішні атаки

Українські війська офіційно підтвердили, що завдали вогневого ураження по кільком військови цілям ворога на тимчасово окупованих територіях України.

Так, під удар потрапила реактивна систему залпового вогню "Ураган". Вона знаходилася на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Новомайорське.

Ба більше, зазначається, що в районі міста Часів Яр відбулося успішне ураження зосередження живої сили армії РФ.

На ТОТ Запорізької області наші воїни били по зосередженню живої сили противника в районі н.п. Рівнопілля; уражено пункт управління БпЛА противника в районі Гуляйполя та склад матеріально-технічного забезпечення в районі н.п. Рівне. Окрім того, в районі н.п. Комиш-Зоря, зафіксовано ураження центру виробництва FPV-дронів та підготовки пілотів противника.

Генштаб ЗСУ наголошує, що наслідки українських ударів наразі уточнюються й будуть оголошені згодом.

Сили оборони України й надалі здійснюватимуть цілеспрямовані дії для зменшення наступальних спроможностей та бойового потенціалу ворога.

