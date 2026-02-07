Генштаб сообщает о поражении российских РСЗО "Ураган" и центра производства FPV
Генштаб сообщает о поражении российских РСЗО "Ураган" и центра производства FPV

Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают совершать новые успешные атаки
Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение ночи 5-6 февраля Силы обороны Украины поразили РСЗО "Ураган", пункты управления БПЛА, сосредоточение живой силы и центр производства FPV российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Мощные взрывы гремели на временно оккупированных территориях Украины.
  • Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны продолжают совершать новые успешные атаки

Украинские войска официально подтвердили, что нанесли огневое поражение по нескольким военным целям врага на временно оккупированных территориях Украины.

Так, под удар попала реактивная система залпового огня "Ураган". Она находилась на ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Новомайорское.

Более того, указано, что в районе города Часов Яр произошло успешное поражение сосредоточения живой силы армии РФ.

На ВОТ Запорожской области наши воины били по сосредоточению живой силы противника в районе н.п. Равнополье; поражен пункт управления БПЛА противника в районе Гуляйполя и состав материально-технического обеспечения в районе н.п. Ровно. Кроме того, в районе н.п. Камыш-Заря, зафиксировано поражение центра производства FPV-дронов и подготовки пилотов противника.

Генштаб ВСУ отмечает, что последствия украинских ударов сейчас уточняются и будут объявлены чуть позже.

Силы обороны Украины будут и дальше осуществлять целенаправленные действия для уменьшения наступательных способностей и боевого потенциала врага.

