Белецкий назвал "смешным" дедлайн Путина по захвату Донецкой области

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Белецкий не верит в то, что у российских окупантов есть шанс на захват всей Донецкой области до 1 апреля 2026 года, как этого требует диктатор Владимир Путин.

Белецкий высмеял новые планы Путина

Украинский бригадный генерал обратил внимание на то, что прямо сейчас армия РФ демонстрирует самые плохие за последние 3 года темпы продвижения на большинстве участков фронта.

По мнению Белецкого, это и есть главная причина усиления энергетического террора России против Украины.

Путин до сих пор питает надежду на то, что сможет заставить капитулировать тыл, потому что ВСУ разгромить не способен.

Кроме того, Белецкий отреагировал на новый дедлайн Путина по захвату Донецкой области — до 1 апреля 2026 года.

Бригадный генерал не скрывает, что считает его просто "смешным".

Он также верит в то, что украинские войска до сих пор имеют возможность загнать армию РФ в патовую ситуацию, когда ее наступление станет невозможным, а потери станут еще больше.