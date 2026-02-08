Російські війська суттєво посилили тиск на Мирноград

У Мирнограді Донецької області українські захисники тримають визначені оборонні рубежі, попри те, що армія РФ посилює тиск на північну частину міста. Ба більше, ворог робить все можливе, щоб накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму цього населеного пункту.