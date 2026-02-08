Російські війська суттєво посилили тиск на Мирноград

У Мирнограді Донецької області українські захисники тримають визначені оборонні рубежі, попри те, що армія РФ посилює тиск на північну частину міста. Ба більше, ворог робить все можливе, щоб накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму цього населеного пункту.
Головні тези:
- Протягом минулої доби кількість ворожих штурмів суттєво зросла.
- Ворог втрачає багато живої сили, однак не зупиняється.
Ситуація на фронті 8 лютого — останні подробиці
Важливі деталі розкрили в угрупованні військ "Схід".
Там офіційно підтвердили, що з метою стримування російських загарбників залучаються необхідні сили та засоби.
Окрім того, вказано, що по місцям зосередження та логістиці ворога регулярно наносить вогневе ураження.
Українські війська концентруються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів.
Так, протягом 7 лютого вдалося уразити 21 пункт управління російських БпЛА.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-