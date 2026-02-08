Російські війська суттєво посилили тиск на Мирноград
Російські війська суттєво посилили тиск на Мирноград

У Мирнограді Донецької області українські захисники тримають визначені оборонні рубежі, попри те, що армія РФ посилює тиск на північну частину міста. Ба більше, ворог робить все можливе, щоб накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму цього населеного пункту.

Головні тези:

  • Протягом минулої доби кількість ворожих штурмів суттєво зросла.
  • Ворог втрачає багато живої сили, однак не зупиняється.

Ситуація на фронті 8 лютого — останні подробиці

Важливі деталі розкрили в угрупованні військ "Схід".

Там офіційно підтвердили, що з метою стримування російських загарбників залучаються необхідні сили та засоби.

Окрім того, вказано, що по місцям зосередження та логістиці ворога регулярно наносить вогневе ураження.

В цілому, у зоні відповідальності УВ «Схід» протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат — 392 окупанти за минулу добу. Також знищено 665 БпЛА різних типів та 21 одиниць іншого озброєння і техніки.

Українські війська концентруються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів.

Так, протягом 7 лютого вдалося уразити 21 пункт управління російських БпЛА.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Котлине, Покровськ, Гришине, Муравка, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сергіївка, Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгороднє, Новопавлівка.

