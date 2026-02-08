Большинство немцев требует усиления помощи для Украины
Большинство немцев требует усиления помощи для Украины

Немцы высказали свое мнение о поддержке Украины
Read in English
Читати українською
Источник:  Bild

52% граждан Германии хотят, чтобы власти ФРГ и западные лидеры увеличили помощь для Украины на фоне ее войны с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса института Insa для газеты Bild.

Главные тезисы

  • 28% опрошенных считают, что помощь должна быть как военной, так и финансовой.
  • 35% хотят, чтобы Германия прекратила поддержку Украины.

Немцы высказали свое мнение о поддержке Украины

Около 52% склоняются к мнению, что союзники Киева должны оказать больше помощи Украине, если в ближайшем будущем Путин не захочет завершать войну.

28% опрошенных заявили, что помощь должна включать как военный, так и финансовый компонент.

12% немцев убеждены в том, что помощь должна предоставляться в виде либо денег, либо оружия.

Несмотря на это, также указано, что 35% респондентов считают, что официальный Берлин должен прекратить поддержку Украины.

Результаты этого опроса указывают на то, что граждане Украины боятся более масштабной войны: 54% респондентов обеспокоены тем, что Россия может напасть на страну-члена НАТО, например, Польшу или Литву.

Однако, что интересно, это на почти 8 пунктов меньше, чем в опросе, проведенном в прошлом сентябре.

Как уже упоминалось ранее, большинство поляков пессимистично настроены по поводу исхода войны РФ против Украины и считают, что Украина будет вынуждена уступить территории.

