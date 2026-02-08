Більшість німців вимагають посилення допомоги для України
Німці висловили свою думку щодо підтримки України
Read in English
Джерело:  Bild

52% громадян Німеччини хочуть, щоб влада ФРН та західні лідери збільшили допомогу для України на тлі її війни з Росією. Про це свідчать результати опитування інституту Insa для газети Bild.

Головні тези:

  • 28% опитаних вважають, що допомога повинна бути як військовою, так і фінансовою.
  • 35% хочуть, щоб Німеччина припинила підтримку України.

Близько 52% схиляються до думки, що союзники Києва повинні надати більше допомоги Україні, якщо у найближчому майбутньому Путін не захоче завершувати війну.

28% опитаних наголошується, що допомога має включати як військовий, так і фінансовий компонент.

12% німців переконані в тому, що допомога повинна надаватися у вигляді або грошей, або зброї.

Попри це, також вказано, що 35% респондетнів вважають, що офіційний Берлін має врешті-решт зупинити підтримку України.

Результати цього опитування вказують на те, що громадяни України бояться більш масштабної війни: 54% респондентів стурбовані тим, що Росія може напасти на країну-члена НАТО, наприклад Польщу чи Литву.

Однак, що цікаво, це майже на вісім пунктів менше, ніж в опитуванні, проведеному минулого вересня.

Як уже згадувалося раніше, більшість поляків песимістично налаштовані щодо результату війни РФ проти України і вважають, що Україна буде змушена поступитися територіями.

