Більшість німців вимагають посилення допомоги для України

52% громадян Німеччини хочуть, щоб влада ФРН та західні лідери збільшили допомогу для України на тлі її війни з Росією. Про це свідчать результати опитування інституту Insa для газети Bild.
Головні тези:
- 28% опитаних вважають, що допомога повинна бути як військовою, так і фінансовою.
- 35% хочуть, щоб Німеччина припинила підтримку України.
Німці висловили свою думку щодо підтримки України
Близько 52% схиляються до думки, що союзники Києва повинні надати більше допомоги Україні, якщо у найближчому майбутньому Путін не захоче завершувати війну.
28% опитаних наголошується, що допомога має включати як військовий, так і фінансовий компонент.
12% німців переконані в тому, що допомога повинна надаватися у вигляді або грошей, або зброї.
Попри це, також вказано, що 35% респондетнів вважають, що офіційний Берлін має врешті-решт зупинити підтримку України.
Результати цього опитування вказують на те, що громадяни України бояться більш масштабної війни: 54% респондентів стурбовані тим, що Росія може напасти на країну-члена НАТО, наприклад Польщу чи Литву.
Однак, що цікаво, це майже на вісім пунктів менше, ніж в опитуванні, проведеному минулого вересня.
Як уже згадувалося раніше, більшість поляків песимістично налаштовані щодо результату війни РФ проти України і вважають, що Україна буде змушена поступитися територіями.
