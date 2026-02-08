Зеленский анонсировал открытие 10 экспортных центров украинских дронов в Европе

8 февраля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что в течение текущего года Украина откроет в Европе сразу десять экспортных центров дронов. По его словам, речь идет как о Балтийских государствах, так и о странах Северной Европы.

Украина открывает экспорт дронов

По словам президента, по состоянию на сегодняшний день в Украине работают 450 компаний, которые занимаются производством беспилотников.

Что важно понимать, из них 40-50 — это топы.

Все хотят инвестировать. Следующий, 2026 год, будет годом инвестиций в наши технологии. Прежде всего дроны. Это обширная индустрия, новая индустрия. Согласно финансам, которые заходят в Украину во время войны, это самая большая индустрия, которая есть в Украине. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер официально подтвердил, что в середине февраля можно будет увидеть производство украинских дронов в Германии.

Как отметил Зеленский, он примет первый дрон — это линия, которая работает.