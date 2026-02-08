Зеленский анонсировал открытие 10 экспортных центров украинских дронов в Европе
Категория
Экономика
Дата публикации

Зеленский анонсировал открытие 10 экспортных центров украинских дронов в Европе

Владимир Зеленский
Украина открывает экспорт дронов
8 февраля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что в течение текущего года Украина откроет в Европе сразу десять экспортных центров дронов. По его словам, речь идет как о Балтийских государствах, так и о странах Северной Европы.

Главные тезисы

  • В современных условиях безопасность Европы строится на технологиях и дронах.
  • Зеленский добавил, что 2026 год станет годом инвестиций в украинские технологии.

Украина открывает экспорт дронов

По словам президента, по состоянию на сегодняшний день в Украине работают 450 компаний, которые занимаются производством беспилотников.

Что важно понимать, из них 40-50 — это топы.

Все хотят инвестировать. Следующий, 2026 год, будет годом инвестиций в наши технологии. Прежде всего дроны. Это обширная индустрия, новая индустрия. Согласно финансам, которые заходят в Украину во время войны, это самая большая индустрия, которая есть в Украине.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер официально подтвердил, что в середине февраля можно будет увидеть производство украинских дронов в Германии.

Как отметил Зеленский, он примет первый дрон — это линия, которая работает.

В Великобритании действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии. Сегодня безопасность Европы построена на технологиях и дронах. Есть несколько разных проектов. Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах.

